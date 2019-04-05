Малкин – 6-й в рейтинге лучших центров Кубка Стэнли, Макдэвид – 1-й, Кросби – 2-й (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших центральных нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.

Список возглавил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Второе место занял капитан Сидни Кросби. Замкнул тройку лидеров Нэтан Маккиннон из «Колорадо».

Нападающий «Пингвинс» занял 6-е место.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

4. Патрис Бержерон («Бостон»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. Евгений Малкин («Питтсбург»)

7. Остон Мэттьюс ( )

8. Стивен Стэмкос ( )

9. Райан О′Райлли («Сент-Луис»)

10. Джон Таварес («Торонто»)

11. Марк Шайфли («Виннипег»)

12. Никлас Бэкстрем ( )

13. Александр Барков («Флорида»)

14. Шон Кутюрье («Филадельфия»)

15. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)

16. Джонатан Тэйвс («Чикаго»)

Ранее НХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Сезон будет доигран в формате плей-офф из 24 команд.