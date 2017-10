Ягр догнал Хоу и вышел на 2-е место по матчам в НХЛ и Кубке Стэнли

Форвард «Калгари» принимает участие в игре с «Миннесотой» (0:0, идет 1-й период).

45-летний чех проводит 1924-й матч в регулярных чемпионатах и Кубках Стэнли (1716+208) и вышел на 2-е место в истории, сравнявшись с Горди Хоу (1767+157).

Лидирует по этому показателю – 1992 игры (1756+236).

В 5 матчах текущего сезона Ягр набрал 2 (0+2) очка.

