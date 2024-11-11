Экс-глава ФТАР Агапитов: «»Благодарен за восемь лет работы. Мы передаем следующему руководству сильную федерацию»

Экс-президент ФТАР заявил, что передает новому главе сильную организацию.

Максим Агапитов возглавлял Федерацию тяжелой атлетики России с 2016 года. На прошедшей выборной конференции он набрал 9 голосов, его соперник Дмитрий Василенко – 65.

«Благодарен за восемь лет работы, мы передаем следующему руководству сильную федерацию. Я не выдвигался в руководящие органы ФТАР, только на должность президента. Обдумаю возможные перспективы», – сказал Агапитов.

Дмитрий Василенко: «У международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации. Будем стараться найти точки соприкосновения»