Экс-глава ФТАР Агапитов: «»Благодарен за восемь лет работы. Мы передаем следующему руководству сильную федерацию»
Экс-президент ФТАР заявил, что передает новому главе сильную организацию.
Максим Агапитов возглавлял Федерацию тяжелой атлетики России с 2016 года. На прошедшей выборной конференции он набрал 9 голосов, его соперник Дмитрий Василенко – 65.
«Благодарен за восемь лет работы, мы передаем следующему руководству сильную федерацию. Я не выдвигался в руководящие органы ФТАР, только на должность президента. Обдумаю возможные перспективы», – сказал Агапитов.
Дмитрий Василенко: «У международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации. Будем стараться найти точки соприкосновения»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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