Полный гид по гастро- и колоноскопии: когда нужны такие обследования и можно ли делать их без боли

Делай как Рейнольдс.

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, в 2021 году купившие футбольную команду из небольшого уэльского города Рексхэм, заключили необычное пари. Рейнольдс пообещал, что снимет свою колоноскопию, если МакЭлхенни сможет выучить валлийский язык, на котором издревле говорит население Уэльса. В итоге МакЭлхенни выучил валлийский, а Райан оказался человеком слова.

Рейнольдс отправился в больницу и прошел свою первую колоноскопию, но не «один на один», а транслируя все происходящее на камеру.

О колоноскопии и других не самых популярных в народе обследованиях важно обязательно рассказывать и просвещать. Ведь часто из-за того, что люди стесняются или боятся, они пропускают исследования, которые действительно могут спасти им жизнь. Как раз во время них можно заметить мельчайшие изменения и удалить подозрительные образования сразу, не дожидаясь развития злокачественных опухолей. Например, Рейнольдсу во время исследования удалили полип, который мог трансформироваться в рак.

Мы спросили у врача, когда нужно проходить колоноскопию и гастроскопию и могут ли эти процедуры пройти без боли и неприятных ощущений.

На вопросы отвечает Роман Матроницкий, врач-эндоскопист «СМ-Клиника».

Нужно ли проходить колоноскопию, если ничего не беспокоит?

Официальные клинические рекомендации Российского эндоскопического общества по профилактике рака кишечника, а также рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта пока находятся на этапе разработки. Основываясь на собственном опыте, а также на опыте коллег, скажу, что профилактические обследования нужно начинать с 35-40 лет (исключение – люди с врожденными или семейными факторами риска).

В группу риска по развитию рака органов желудочно-кишечного тракта входят люди, чьи ближайшие родственники (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры) болели раком пищевода, желудка или толстой кишки. Им профилактический осмотр лучше начинать уже в 25–30 лет. Кроме того, обследоваться раньше следует и людям с семейным аденоматозным полипозом (наследственное заболевание, при котором в разных отделах желудочно-кишечного тракта формируются многочисленные полипы – прим. Sports.ru). Но они, как правило, и так с раннего детства наблюдаются у соответствующих специалистов.

Если при первой плановой колоноскопии полипы (доброкачественные образования, которые со временем могут увеличиться в размере, воспалиться и трансформироваться в рак) не выявлены, то следующую процедуру рекомендуют проходить не раньше чем через 3–5 лет. Если по результатам исследования выявили полип, то я бы советовал его сразу же удалить, а вторую процедуру пройти раньше, примерно через 1–3 года.

Если в интервалах между эндоскопическими исследованиями у человека появляются «тревожные» симптомы вроде боли или другого дискомфорта, то врач может назначить внеплановое обследование.

Будет ли больно во время колоноскопии или гастроскопии?

Если осмотр верхних отделов желудочно-кишечного тракта (гастроскопия) безболезненный, но крайне неприятный, то осмотр кишки (колоноскопия) сопряжен с определенными болевыми ощущениями, интенсивность которых зависит от индивидуальной чувствительности, болевого порога и эмоционального состояния. Поэтому эндоскопические вмешательства предпочтительно выполнять «во сне».

В состоянии медикаментозного сна человек не испытывает дискомфорта, из-за этого повышается информативность исследования. А врач-эндоскопист может детально выполнить осмотр или провести дополнительные процедуры, например, удалить полип.

Почему в России эти исследования принято делать без наркоза, а за рубежом – только с наркозом?

Дело в том, что в России ввести человека в медикаментозный сон имеет право только квалифицированный врач анестезиолог-реаниматолог, который контролирует сердечно-сосудистую и дыхательную деятельность организма на протяжении всей процедуры. Кроме того, медицинские учреждения, где выполняются подобные исследования под медикаментозной седацией, должны иметь современно оборудованные реанимационные палаты. Только в этом случае обеспечивается полная безопасность пациента.

У нас в клинике, как и во многих других медицинских центрах, все это есть. Поэтому большинство пациентов проходят эндоскопические исследования «во сне». Я это всецело поддерживаю, потому что в XXI веке человек не должен испытывать дискомфорт, если есть возможность выполнить полноценный осмотр в условиях медикаментозной седации.

Можно ли во сне сделать сразу гастроскопию и колоноскопию?

На самом деле это и есть наиболее предпочтительный вариант обследования, который экономит время и нервы пациенту, и позволяет сформировать более полную картину, рассказывающую о состоянии внутренних органов.

Как правильно подготовиться к эндоскопическим исследованиям?

Подготовка к исследованиям не слишком сложная. За три дня до процедуры следует соблюдать диету, исключающую тяжелую, трудноперевариваемую пищу и продукты, которые вызывают повышенное газообразование (фрукты, бобовые, капуста, кондитерские изделия).

За день до процедуры необходимо не есть. Пить следует разрешенные врачом прозрачные жидкости (в любом количестве).

Непосредственно перед колоноскопией назначают осмотическое слабительное для полноценного очищения кишечника.

Если у человека есть хронические заболевания или он принимает препараты на постоянной основе (например, лекарства, способствующие разжижению крови), может потребоваться более тщательная подготовка, например, дополнительные анализы или методы обследования. Но об этом более детально расскажет врач, в каждом случае будут свои нюансы. Еще один вариант узнать больше – прочитать информацию на сайте клиники.

Можно ли заразиться чем-то после эндоскопического исследования? Вдруг, например, шланги не стерилизуют как следует

Это исключено. Все наше оборудование обязательно проходит трехуровневую очистку, в том числе дезинфекцию высокого уровня. Очищенные эндоскопы хранятся в стерильных условиях в специальных шкафах, поэтому заразиться чем-то невозможно.

А если что-нибудь найдут во время исследования?

Это очень распространенный, но совершенно напрасный страх, который, к сожалению, иногда дорого обходится. Ведь из-за него многие не идут к врачу. Но эндоскопические исследования как раз и направлены на то, чтобы обнаружить изменения, с которыми можно легко справиться, например, удалить полип из кишечника. Диагностическая процедура переходит в лечебную и может действительно сохранить жизнь.

​​***

В многопрофильном медицинском центре «СМ-Клиника» можно пройти разные эндоскопические исследования*, в том числе гастроскопию и колоноскопию. Исследования проводятся опытными врачами на современном оборудовании с использованием безопасных препаратов для кратковременного наркоза.

*Перед получением услуги необходимо проконсультироваться со специалистом. Имеются противопоказания.

Реклама ООО «СМ-Клиника»

Токен: 2SDnjdWbiRn

Фото: youtube.com/Rob & Ryan Lead From Behind; en.wikipedia.org