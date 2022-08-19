Ростех презентовал скоростную доску для мотосерфинга

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил опытный образец мотосерфа на форуме «Армия-2022». Он может развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода при полном баке составляет 60 минут. Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года.

Мотосерф представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания объемом 100 см3. Он приводится в движение с помощью водомета и четвертьволнового резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы. Вес доски не превышает 20 кг, а оригинальная конструкция позволяет быстро ускоряться, совершать короткие повороты с минимальной потерей скорости и прыжки.

Мотосерф разработан специалистами челябинского радиозавода «Полет» холдинга «Росэлектроника».