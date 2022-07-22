В Delivery Club появится спортивная команда Delivery Heroes. Курьеры-бегуны и велосипедисты получат командную форму и компенсацию стартовых взносов за соревнования

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил спортивный проект по поддержке курьеров. В рамках проекта компания поддержит курьеров, занимающихся бегом и велоспортом: компенсирует им взносы за участие в соревнованиях, предоставит профессиональную форму и наградит самых активных участников по итогам сезона.

«На создание этого проекта нас вдохновила история одного из курьеров Delivery Club, который в рамках ультрамарафона проехал на велосипеде 1500 км менее чем за три дня. Мы знаем, что среди сотрудничающих с нами курьеров есть любители спортивных соревнований. Многие ребята полупрофессионально занимаются бегом, а для некоторых велосипед – это не просто средство передвижения, а часть жизни. Для начинающих спортсменов поддержка на раннем этапе очень важна, поэтому мы и решили объединить ребят в настоящую спортивную команду Delivery Heroes», – рассказали в пресс-службе Delivery Club.

Проект разработан в рамках Центра карьеры курьеров, объединяющего все образовательные и другие инициативы для курьеров, запускаемые сервисом. Центр был запущен в ноябре 2021 года.