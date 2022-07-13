Сон космонавтов будут изучать с помощью умного наушника

Ученые из Орхусского университета в Дании разработали технологию, которая поможет понять, что происходит в мозге во время сна, с помощью так называемой «ЭЭГ уха» – электроэнцефалографии мозга, снимаемой через ухо. Эта технология будет тестироваться датским астронавтом Андреасом Могенсеном на Международной космической станции.

Дело в том, что астронавты, живущие в условиях невесомости с искусственным циклом день-ночь, испытывают проблемы с поддержанием естественного циркадного ритма и нормального режима сна. Недостаточное количество или низкое качество сна может негативно повлиять на концентрацию внимания, память, навыки принятия решений, творческие способности.

В рамках проекта «Сон на орбите» планируют изучить различия между режимами сна на земле и в космосе с помощью мониторинга сна на основе ЭЭГ уха. На основе полученных данных создатели проекта предложат космонавтам наилучшие условия жизни и работы на орбитах.

Небольшой прибор для ЭЭГ помещается в ухо и измеряет электрическую активность в мозге. Прибор измеряет даже незначительные изменения электрической активности мозга. Незаметное размещение устройства делает этот метод привлекательнее традиционной ЭЭГ, при которой используются электроды, размещенные на макушке головы.

Таким образом, ЭЭГ уха намного удобнее и вызывает меньше раздражения, чем традиционные способы измерения сна, поэтому технология идеально подходит для долгосрочного мониторинга режима сна.

На сегодняшний день похожие технологии широко используются обычными людьми. Только в этом году компания Honor выпустила наушники, измеряющие давление и температуру тела. А Apple уже анонсировала свою разработку умных наушников с измерением частоты сердечных сокращений и пульса к следующему году. Возможно, в скором будущем появится возможность купить такой прибор и отслеживать свой сон с помощью приложений еще эффективнее.

Так как в будущем, вероятно, люди будут все чаще бывать в космосе, необходимо понять, как это воздействует на здоровье, в том числе на качество сна, и минимизировать риски, разработка и сами результаты исследования весьма перспективны.