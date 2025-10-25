0

Валентина Родионенко: «Если бы Байлс была на чемпионате мира, она бы выиграла многоборье»

Валентина Родионенко считает, что Симона Байлс выиграла бы ЧМ в случае участия.

19-25 октября в Джакарте (Индонезия) проходил чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россияне выступили в нейтральном статусе и завоевали четыре медали.

«До чемпионата мира мы смотрели выступления всех спортсменов и знали, кто и как будет выступать. Обидно, что никто из наших парней не попал в финал многоборья. Мы имеем то, что имеем.

Отсутствие Байлс на чемпионате мира? Не хочу ни одну нашу девушку сравнивать с ней. У нас другая гимнастика: классная, красивая. Байлс физически необыкновенно сильная девушка. Никто в гимнастике не сможет с ней сравниться. У нее такие данные от природы.

Если бы была Байлс на чемпионате мира, она бы выиграла многоборье. У нее такой прыжок, что очень трудно с ней тягаться», – сказала старший тренер сборной России Родионенко.

На ЧМ-2025 многоборье выиграла россиянка Ангелина Мельникова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
спортивная гимнастика
logoАнгелина Мельникова
logoСимона Байлс
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoсборная США жен
Валентина Родионенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Даниел Маринов: «Чувствовал поддержку на ЧМ. Хасимото подошел ко мне, приобнял, сказал, что в следующий раз повезет. Было приятно»
сегодня, 12:49
«Если Маринову не помешают, в ближайшие годы он будет бороться за золото». Родионенко о чемпионате мира
сегодня, 12:41
«Очень хорошо, что не было Байлс. Тогда надо было бы бороться сразу за второе и третье места». Пасека о чемпионате мира
сегодня, 12:34
Даниел Маринов: «Год назад вообще не мог подумать, что получится нормально выступить на чемпионате мира»
сегодня, 12:31
Василий Титов: «Чемпионат мира был вполне успешным. После четырехлетнего перерыва возвращение гимнастов получилось полноценным»
сегодня, 12:23
Российские гимнасты заняли 4-е место в медальном зачете чемпионата мира в Индонезии. На счету россиян два золота, серебро и бронза
сегодня, 12:02
🥉 Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов завоевал бронзу на параллельных брусьях, Поляшов – 6-й
сегодня, 10:52
Владислав Поляшов: «У меня постоянно проблемы с руками – трескается кожа. Поэтому не работаю на брусьях столько, сколько хотелось бы»
сегодня, 09:58
Мухаммаджон Якубов: «Расстроился из-за того, что мог прыгнуть лучше. Но все нормально, я выступил, обошлось без травм»
сегодня, 09:31
Никита Нагорный: «Очень хочу выступить на соревнованиях. Но времени, чтобы нормально подготовиться, нет – работаю на трех работах»
сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
сегодня, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
вчера, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21