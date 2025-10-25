Валентина Родионенко: «Если бы Байлс была на чемпионате мира, она бы выиграла многоборье»

Валентина Родионенко считает, что Симона Байлс выиграла бы ЧМ в случае участия.

19-25 октября в Джакарте (Индонезия) проходил чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россияне выступили в нейтральном статусе и завоевали четыре медали.

«До чемпионата мира мы смотрели выступления всех спортсменов и знали, кто и как будет выступать. Обидно, что никто из наших парней не попал в финал многоборья. Мы имеем то, что имеем.

Отсутствие Байлс на чемпионате мира? Не хочу ни одну нашу девушку сравнивать с ней. У нас другая гимнастика: классная, красивая. Байлс физически необыкновенно сильная девушка. Никто в гимнастике не сможет с ней сравниться. У нее такие данные от природы.

Если бы была Байлс на чемпионате мира, она бы выиграла многоборье. У нее такой прыжок, что очень трудно с ней тягаться», – сказала старший тренер сборной России Родионенко .

На ЧМ-2025 многоборье выиграла россиянка Ангелина Мельникова .