Ангелина Мельникова: «Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре»
Ангелина Мельникова рассказала, где может выступить в ближайшее время.
«Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре», – сказала трехкратная чемпионка мира Мельникова.
Соревнования пройдут с 15 и 29 ноября.
Также россиянка ответила на вопрос, готова ли она выступать в клубном чемпионате Италии, который стартует в начале 2026 года.
«Я очень открытая. Я бы хотела выступать больше, выступать чаще. Любые международные соревнования для меня были бы опытом. Я не говорю про то, что нужно ехать и делать полные свои программы. Все равно соревнования – это и опыт, в том числе выступлений, и эмоции», – отметила Мельникова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
