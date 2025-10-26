Ангелина Мельникова: «Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре»

Ангелина Мельникова рассказала, где может выступить в ближайшее время.

«Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре», – сказала трехкратная чемпионка мира Мельникова.

Соревнования пройдут с 15 и 29 ноября.

Также россиянка ответила на вопрос, готова ли она выступать в клубном чемпионате Италии, который стартует в начале 2026 года.

«Я очень открытая. Я бы хотела выступать больше, выступать чаще. Любые международные соревнования для меня были бы опытом. Я не говорю про то, что нужно ехать и делать полные свои программы. Все равно соревнования – это и опыт, в том числе выступлений, и эмоции», – отметила Мельникова.