Ангелина Мельникова: «Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре»

Ангелина Мельникова рассказала, где может выступить в ближайшее время.

«Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре», – сказала трехкратная чемпионка мира Мельникова. 

Соревнования пройдут с 15 и 29 ноября.

Также россиянка ответила на вопрос, готова ли она выступать в клубном чемпионате Италии, который стартует в начале 2026 года.

«Я очень открытая. Я бы хотела выступать больше, выступать чаще. Любые международные соревнования для меня были бы опытом. Я не говорю про то, что нужно ехать и делать полные свои программы. Все равно соревнования – это и опыт, в том числе выступлений, и эмоции», – отметила Мельникова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
