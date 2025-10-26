Ангелина Мельникова: «Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. В принципе, чувствую себя хорошо»

Ангелина Мельникова призналась, что хочет выступить на Олимпиаде-2028.

«Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. Мне будет 28 лет, и я сейчас даже не представляю, в какой я буду форме, как я себя буду чувствовать. Мечты, я надеюсь, осуществятся, потому что большой мечтой был Париж (Олимпиада-2024 – прим. ТАСС), и я думала, что раз моя судьба такая и я не поехала в Париж, значит все.

В прошлом году, конечно, я уже думала заканчивать карьеру, потому что какой смысл был губить свое здоровье? Но потом я подумала, а что, если попробовать дотянуть до Лос-Анджелеса?

В принципе, я чувствую себя хорошо, у меня довольно легкое тело для гимнастики, у меня нет проблем с набором веса, например. Вот и я подумала, что мне кажется, что я могу. И этот чемпионат мира здесь – это один из шагов на пути к Олимпиаде», – рассказала Мельникова.

На ЧМ-2025 в Джакарте россиянка завоевала две золотые и одну серебряную медали.

