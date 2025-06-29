Никита Нагорный: «С 2022 года я стал ближе к Богу. Только искренняя вера способна исцелить душу»

Никита Нагорный рассказал, как изменилось его отношение к религии.

«С 2022 года я стал ближе к Богу. До этого времени большой спорт дал мне возможность верить всем сердцем: на каждый старт я брал с собой иконы, которые мне подарили в детстве мама и тренер. Молился и просил о помощи, а после – благодарил. Но никогда не был в храме на службе, не исповедовался и не причащался.

С 2022 года все изменилось: впервые побывал на литургии, исповедовался, да и просто много времени проводил в храме. Сейчас замечаю: когда все идет хорошо, я забываю про молитву, меньше контролирую свои эмоции и даже не могу найти время на службу.

В этом году впервые держал Великий пост, и это помогло значительно укрепить мою духовную составляющую. Я осознал, что наше духовное состояние, как и физическое, требует ежедневных тренировок. Если прекращаем заботиться о душе, последствия могут быть даже более серьезными, чем игнорирование физической активности.

Вчера мы посетили Нило-Столобенскую Пустынь, которая находится на живописном острове Селигер. Это невероятное место. Прикосновение к мощам и атмосфера наполняют невероятной энергией, смирением, добротой и любовью.

С возрастом приходит понимание: без Бога жизнь становится не просто сложной, а невозможной. Мы можем искушать себя и самоутверждаться сколько угодно, но душа – очень ранимая, и только искренняя вера в Бога способна исцелить ее.

Уверен, мы еще вернемся в это святое место – и не на один день! Помолимся, примем участие в богослужениях и в работе по послушаниям. Давайте не забывать важность духовной практики и оставаться близкими к Богу каждый день», – написал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный .