Родионенко о допуске сборной к Кубку мира: «Могу сказать смело, что мы будем конкурентоспособными. Если будет объективное судейство»
Родионенко поделилась ожиданиями от выступления сборной на Кубке мира в Хорватии.
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Хорватии пройдет с 10 по 13 апреля.
«Мы довольны, что нас допустили. Будем выступать. Для нас это будет очень важный старт, надеемся, что все будет хорошо. Я могу сказать совершенно смело, что мы будем конкурентоспособными. Если будет объективное судейство.
Сами понимаете, что в составе судейских бригад много европейцев. И вот как они будут к нам относиться... Будем надеяться, что все сложится хорошо», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Odds.ru
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