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«Придерживаюсь метода кнута и пряника». Татьяна Сергаева, сменившая Ирину Винер, рассказала о своем тренерском подходе

Татьяна Сергаева, сменившая Ирину Винер, раскрыла свой тренерский метод.

В феврале Сергаева была назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике. С 2001 года командой руководила Винер.

– Вы жесткий тренер? Ведь в групповых упражнениях цена ошибки одного участника значительно выше, чем у личницы.

– Придерживаюсь метода кнута и пряника. Не могу сказать, что я жесткий тренер, и не могу сказать, что я мягкая и пушистая. Люблю чувствовать команду. Мне нравится видеть, в каком настроении девушки входят в зал. Нравится варьировать свое поведение исходя из того, каких я вижу девочек.

Ну да, иногда приходится быть жесткой, потому что преодолеть себя – это основной олимпийский принцип. В то же время, когда со спортсменкой что-то нехорошее, может быть, у нее дома неприятности, смысла в жесткости нет.

На мой взгляд, тренер, который работает с командой на высшем уровне, должен быть спортсменке папой и мамой, жестким и справедливым наставником, а также психологом. Всем подряд. И вот эти все составляющие должны работать в унисон. Нужно создать команду, которая будет со мной на одной волне. Я имею в виду команду тренеров, врачей, массажистов, психологов. Это главная составляющая победы.

– В последнее время случилась целая серия неприятных инцидентов, в которых тренерская жесткость оказывалась за гранью. Например, широкую огласку получила история во Владимире (по факту жестокого обращения с гимнастками в СШОР №5 было возбуждено уголовное дело – Спортс’’). Ваше отношение к этой ситуации? И должна ли федерация как-то на это реагировать?

– Обязательно. Потому что время идет, мир меняется. Отношение к спорту тоже. Я не зря затронула тему, что тренер должен понимать настроение гимнастки, которая приходит в зал. Если тренер допускает такие действия, как беспредельный крик, унижение спортсменки или, не дай бог, метание каких-то предметов, это говорит о том, что тренер беспомощен. Ему в первую очередь надо покопаться в самом себе – почему ему хочется так себя вести? Я на эту тему тоже думала очень долго.

Наверное, нужно проводить серию учебно-тренировочных сборов именно для тренеров. Потому что у нас такая тенденция: сегодня бывшая гимнастка закончила заниматься на ковре, а завтра решила стать тренером. Не получив должного образования, девочки думают, что они могут тренировать и у них все получится. Нельзя забывать, что это работа с детьми. Серьезная работа с детьми. И не только с детьми, но и с их родителями. Надо отслеживать ситуацию, потому что в негативном ключе у нас развиваются очень много клубов.

Что-то надо с этим делать. Нужен жесткий контроль над тренерами, которые там работают. Они точно должны быть с высшим образованием. Нужно учиться правильно работать с детьми. Потому что это наше подрастающее поколение. И ломать их уже на начальном этапе, ломать их психику – это ни в какие рамки не лезет, – рассказала Сергаева.

Она будет тренировать нашу художку после Винер

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
Татьяна Сергаева
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