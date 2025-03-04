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Сергаева о гимнастках: «Проблема продления карьеры актуальна. Если у нас это получится, вы будете наблюдать очень красивых взрослых гимнасток»

Татьяна Сергаева назвала проблемой ранний уход гимнасток из спорта.

В феврале Сергаева была назначена главным тренером сборной России. Она сменила Ирину Винер, которая руководила командой с 2001 года.

– Нужно ли что-то делать с возрастным цензом в художественной гимнастике, чтобы удлинить карьеру девушек?

– Возрастной ценз менять, наверное, не нужно. Здесь мы привязаны к правилам FIG (Международной федерации гимнастики). Но проблема продления карьеры, конечно, актуальна.

Вы не представляете, сколько участников соревнований на любом старте с молодыми гимнастками – там толпы спортсменок. А вот берем чемпионат России – и видим, что большинство куда-то исчезает. Когда я работала со старшими девушками, набрать команду взрослых сильных гимнасток действительно было проблемой.

Взрослые гимнастки по большей части пропадают из-за травм или из-за того, что они хотят пойти учиться в вуз. Поэтому я бы стала развивать студенческий спорт. Ведь в этом возрасте гимнастка уже взрослая. Она очень хорошо осознает, что хочет показать на ковре, и делает это лучше, чем девочка, которой только 14 лет.

Чтобы помогать продлевать спортивную жизнь на высоком уровне, хочу создать серьезную научную бригаду. Если у нас это получится, вы будете наблюдать на чемпионатах России и на международных стартах очень красивых взрослых гимнасток, которые рассказывают о себе на ковре.

Есть еще, наверное, психологический момент – строгая дисциплина, объемы тренировок, невозможность пойти туда, куда ходят твои друзья. Особенно в век соцсетей, когда ты точно знаешь, чем занято твое окружение. Здесь я так скажу: если гимнастка фанатеет от спорта, она 10 раз подумает, прежде чем пропустить тренировку. Другой вопрос, если у нее в голове появился выбор...

Тут, наверное, можно подключить родителей и психологов. Но в 20 лет и старше мозги должны работать самостоятельно. И если гимнастка действительно хочет продолжать заниматься, тогда у нее в приоритете будет работа, а не развлечения, – сказала Сергаева.

Она будет тренировать нашу художку после Винер

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Татьяна Сергаева
чемпионат России
художественная гимнастика
FIG
logoсборная России (художественная гимнастика)
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