Художественная гимнастика. Чемпионат России. Вагнер, Борисова, Янус и Киреева одержали победы в отдельных упражнениях
Вагнер, Борисова, Янус, Киреева победили на ЧР по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика
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Москва
Мяч
1. Мария Борисова – 28,950
2. Владислава Шаронова – 28,150
3. Карина Киреева – 27,650
Булава
1. Мария Борисова – 30,100
2. Карина Киреева – 29,950
3. Екатерина Сазонова – 29,050
Обруч
1. Карина Киреева – 28,500
2. Владислава Николаенко – 28,350
3. Екатерина Сазонова – 28,300
Лента
1. Ксения Колядина – 28,350
2. Ульяна Янус – 28,150
3. Владислава Шаронова – 27,800
Скакалка
1. Юлия Вагнер – 25,250
2. Настасья Шарафутдинова – 25,150
3. Ника Олифиренко – 24,550
Упражнения без предмета
1. Ульяна Янус – 35,200
2. Милена Щенятская – 34,000
3. Мария Борисова – 33,300
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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