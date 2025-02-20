  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Художественная гимнастика. Чемпионат России. Вагнер, Борисова, Янус и Киреева одержали победы в отдельных упражнениях
0

Художественная гимнастика. Чемпионат России. Вагнер, Борисова, Янус и Киреева одержали победы в отдельных упражнениях

Вагнер, Борисова, Янус, Киреева победили на ЧР по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика

Альфа-Банк Чемпионат России

Москва

Мяч

1. Мария Борисова – 28,950

2. Владислава Шаронова – 28,150

3. Карина Киреева – 27,650

Булава

1. Мария Борисова – 30,100

2. Карина Киреева – 29,950

3. Екатерина Сазонова – 29,050

Обруч

1. Карина Киреева – 28,500

2. Владислава Николаенко – 28,350

3. Екатерина Сазонова – 28,300

Лента

1. Ксения Колядина – 28,350

2. Ульяна Янус – 28,150

3. Владислава Шаронова – 27,800

Скакалка

1. Юлия Вагнер – 25,250

2. Настасья Шарафутдинова – 25,150

3. Ника Олифиренко – 24,550

Упражнения без предмета

1. Ульяна Янус – 35,200

2. Милена Щенятская – 34,000

3. Мария Борисова – 33,300

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
художественная гимнастика
результаты
Владислава Шаронова
Карина Киреева
Мария Борисова
Владислава Николаенко
logoсборная России (художественная гимнастика)
Ксения Колядина
Юлия Вагнер
Ника Олифиренко
Ульяна Янус
Настасья Шарафутдинова
Милена Щенятская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Болгарская чемпионка мира по художественной гимнастике Томова дисквалифицирована за допинг
18сегодня, 09:15
Валентина Родионенко: «Переговоры Путина с Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования»
3сегодня, 09:00
Федерация гимнастики России подала около 100 заявок на нейтральный статус
1вчера, 13:28
Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова выиграла многоборье, Киреева – 2-я, Янус – 3-я
вчера, 13:03
«У фристайлистов пальцы на ногах чернеют от ударов. Что у футболистов тренировки не идут по 10 часов – вообще ничего не значит». Врач Марков сравнил нагрузки в спорте
218 февраля, 12:46
Российские батутисты Диденко, Финченко, Каляндра и Лямина получили нейтральный статус
115 февраля, 12:04
10-кратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать главным тренером сборной России по художественной гимнастике (Sport Baza)
114 февраля, 11:24
Кудрявцева – Винер: «Вы были, есть и будете олицетворением художественной гимнастике во всем мире! Спасибо за все»
314 февраля, 07:08
Александра Солдатова: «Винер научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера больше никогда не будет»
13 февраля, 08:57
Венера Зарипова: «В Израиле художественная гимнастика приобрела большую популярность благодаря Винер»
13 февраля, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
422 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13