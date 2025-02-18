«У фристайлистов пальцы на ногах чернеют от ударов. Что у футболистов тренировки не идут по 10 часов – вообще ничего не значит». Врач Марков сравнил нагрузки в спорте

Врач Михаил Марков сравнил влияние нагрузок в футболе, гимнастике и других видах.

Врач и бизнесмен Марков помогает травмированным спортсменам получать доступ к лечению и операциям в Германии. Среди его клиентов – Игорь Акинфеев, Сергей Семак, Юрий Жирков, Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Екатерина Гамова и другие.

– Вы выкладывали видео, где гимнастка Александра Солдатова выполняет упражнение, а врач комментирует: «Ни один футболист так не сделает».

– У нас было много гимнасток: и сестры Аверины, и Солдатова, и Яна Кудрявцева. С ними непросто: футболиста или хоккеиста можно растянуть и тем самым увеличить подвижность сустава, с гимнастками или балеринами этот план не сработает. Они уже подвижны, иногда даже слишком. Но они имеют шикарную двигательную подготовку: координация, умение схватить правильную технику упражнения.

С той же Яной у нас была очень непростая ситуация: на кону была Олимпиада [2016 года в Рио], никто не верил, что она успеет восстановиться.

В нормальной ситуации ей, конечно, требовалось гораздо больше времени. Но без риска в спортивной травматологии никак. Яна нам потом прислала фотографию из Рио и даже, по-моему, звонила, благодарила.

– Правда ли футболисты меньше умеют по сравнению со спортсменами из других видов?

– Так могут рассуждать только люди, далекие от спорта. Я уважаю абсолютно всех, и в каждом виде – свои сложности и своя специфика. Необязательно самая длинная тренировка равно самая тяжелая, и наоборот.

Например, волейболисты могут тренироваться по пять часов. А у фристайлистов пальцы на ногах чернеют от постоянных ударов.

Невозможно сравнивать, те же футболисты отдаются делу на 200%. Что у них тренировки не идут по 10 часов подряд – вообще ничего не значит, – рассказал Марков в интервью Спортсу’’.

Он устроил на лечение в Германию Акинфеева и Плющенко. Как работает эта схема?