  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • «У фристайлистов пальцы на ногах чернеют от ударов. Что у футболистов тренировки не идут по 10 часов – вообще ничего не значит». Врач Марков сравнил нагрузки в спорте
0

«У фристайлистов пальцы на ногах чернеют от ударов. Что у футболистов тренировки не идут по 10 часов – вообще ничего не значит». Врач Марков сравнил нагрузки в спорте

Врач Михаил Марков сравнил влияние нагрузок в футболе, гимнастике и других видах.

Врач и бизнесмен Марков помогает травмированным спортсменам получать доступ к лечению и операциям в Германии. Среди его клиентов – Игорь Акинфеев, Сергей Семак, Юрий Жирков, Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Екатерина Гамова и другие.

– Вы выкладывали видео, где гимнастка Александра Солдатова выполняет упражнение, а врач комментирует: «Ни один футболист так не сделает».

– У нас было много гимнасток: и сестры Аверины, и Солдатова, и Яна Кудрявцева. С ними непросто: футболиста или хоккеиста можно растянуть и тем самым увеличить подвижность сустава, с гимнастками или балеринами этот план не сработает. Они уже подвижны, иногда даже слишком. Но они имеют шикарную двигательную подготовку: координация, умение схватить правильную технику упражнения.

С той же Яной у нас была очень непростая ситуация: на кону была Олимпиада [2016 года в Рио], никто не верил, что она успеет восстановиться.

В нормальной ситуации ей, конечно, требовалось гораздо больше времени. Но без риска в спортивной травматологии никак. Яна нам потом прислала фотографию из Рио и даже, по-моему, звонила, благодарила.

– Правда ли футболисты меньше умеют по сравнению со спортсменами из других видов?

– Так могут рассуждать только люди, далекие от спорта. Я уважаю абсолютно всех, и в каждом виде – свои сложности и своя специфика. Необязательно самая длинная тренировка равно самая тяжелая, и наоборот.

Например, волейболисты могут тренироваться по пять часов. А у фристайлистов пальцы на ногах чернеют от постоянных ударов.

Невозможно сравнивать, те же футболисты отдаются делу на 200%. Что у них тренировки не идут по 10 часов подряд – вообще ничего не значит, – рассказал Марков в интервью Спортсу’’.

Он устроил на лечение в Германию Акинфеева и Плющенко. Как работает эта схема?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАрина Аверина
logoАлександра Солдатова
logoЯна Кудрявцева
logoДина Аверина
художественная гимнастика
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Российские батутисты Диденко, Финченко, Каляндра и Лямина получили нейтральный статус
115 февраля, 12:04
10-кратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать главным тренером сборной России по художественной гимнастике (Sport Baza)
114 февраля, 11:24
Кудрявцева – Винер: «Вы были, есть и будете олицетворением художественной гимнастике во всем мире! Спасибо за все»
314 февраля, 07:08
Александра Солдатова: «Винер научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера больше никогда не будет»
13 февраля, 08:57
Венера Зарипова: «В Израиле художественная гимнастика приобрела большую популярность благодаря Винер»
13 февраля, 08:22
Лала Крамаренко: «Если восстановлюсь, буду выступать, если не получится, то продолжу в другой сфере»
13 февраля, 08:21
Крамаренко о травме: «Операция была довольно непростая, но надеюсь, что все будет хорошо и начну выступать»
13 февраля, 06:49
Ольга Капранова: «Винер создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело. Меня Ирина Александровна научила всему»
12 февраля, 20:28
Яна Батыршина: «Уверена, что после ухода Винер с поста главного тренера наша сборная слабее не будет»
12 февраля, 17:45
Аверины – Винер: «Вы настоящая легенда, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от Бога»
112 февраля, 16:11
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
16 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Рекомендуем