Дисциплинарная комиссия GEF дисквалифицировала арбитра Трикомити из-за подтасовки результатов ЧЕ-2024 в пользу кипрской гимнастки Туголуковой

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала кипрского арбитра Евангелию Трикомити из-за вмешательства в работу судей на чемпионате Европы-2024 по художественной гимнастике.

Об этом сообщила пресс-служба GEF.

Чемпионат Европы проходил в мае в Будапеште. В рамках турнира была разыграна одна личная путевка на Олимпийские игры, главными претендентками на которую были выступающая за Кипр экс-россиянка Вера Туголукова и представительница Польши Лилиана Левиньска.

В итоге Туголукова набрала в квалификации многоборья на 0,25 балла больше соперницы и взяла олимпийскую квоту. Польская федерация гимнастики подала ряд протестов на работу судей, которые не были удовлетворены.

По итогам разбирательства комиссия GEF приняла решение отстранить Трикомити на четыре года от любой деятельности, связанной с гимнастикой, за исключением тренерской. Арбитр признана виновной в манипулировании результатами и неправомерном вмешательстве в работу судей на чемпионате Европы. Ее судейская лицензия аннулирована.

Результаты чемпионата Европы-2024 не будут пересмотрены, так как это не входит в компетенцию GEF.

На Играх в Париже Туголукова заняла 16-е место. Она выступает за сборную Кипра с 2023 года, ранее представляла Россию.