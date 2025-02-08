  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Дисциплинарная комиссия GEF дисквалифицировала арбитра Трикомити из-за подтасовки результатов ЧЕ-2024 в пользу кипрской гимнастки Туголуковой
0

Дисциплинарная комиссия GEF дисквалифицировала арбитра Трикомити из-за подтасовки результатов ЧЕ-2024 в пользу кипрской гимнастки Туголуковой

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала кипрского арбитра Евангелию Трикомити из-за вмешательства в работу судей на чемпионате Европы-2024 по художественной гимнастике.

Об этом сообщила пресс-служба GEF.

Чемпионат Европы проходил в мае в Будапеште. В рамках турнира была разыграна одна личная путевка на Олимпийские игры, главными претендентками на которую были выступающая за Кипр экс-россиянка Вера Туголукова и представительница Польши Лилиана Левиньска.

В итоге Туголукова набрала в квалификации многоборья на 0,25 балла больше соперницы и взяла олимпийскую квоту. Польская федерация гимнастики подала ряд протестов на работу судей, которые не были удовлетворены.

По итогам разбирательства комиссия GEF приняла решение отстранить Трикомити на четыре года от любой деятельности, связанной с гимнастикой, за исключением тренерской. Арбитр признана виновной в манипулировании результатами и неправомерном вмешательстве в работу судей на чемпионате Европы. Ее судейская лицензия аннулирована. 

Результаты чемпионата Европы-2024 не будут пересмотрены, так как это не входит в компетенцию GEF. 

На Играх в Париже Туголукова заняла 16-е место. Она выступает за сборную Кипра с 2023 года, ранее представляла Россию. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: GEF
GEF
logoчемпионат Европы по художественной гимнастике
художественная гимнастика
Вера Туголукова
logoОлимпиада-2024
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Отец Крамаренко: «Если через два месяца Лала будет чувствовать себя хорошо, можно будет начать тренировочный процесс»
15 февраля, 20:24
Никита Нагорный: «Сегодня приснился сон, что я выступаю на больших соревнованиях. Поэтому решил начать свой день с тренировки в гимнастическом зале»
24 февраля, 06:11Видео
Гимнастка Попова об операции на позвоночнике: «Восстановление влияет не только на карьеру, но и на дальнейшую жизнь. Приложу все силы, чтобы вернуться»
13 февраля, 17:27
Кандидат в президенты МОК Ватанабе предложил провести Олимпиаду на пяти континентах
331 января, 17:53
Маринов о том, что ему не присвоили ЗМС: «Мне было бы неловко перед олимпийскими чемпионами, которые до этого звания шли тернистыми путями, а я просто выиграл Игры БРИКС»
229 января, 17:23
Шкатова о серебре Олимпиады-2020 в групповых упражнениях: «Когда Дину Аверину поставили на второе место, уже стало понятно, что к нам будет отношение не лучше»
29 января, 15:49
Маринов прошел проверку международных инспекторов допинг-контроля: «Очень рад, ведь это означает, что подвижки в сторону международных стартов есть»
29 января, 14:43
Лала Крамаренко чаще других гимнасток проходила проверку на допинг в 2024 году
29 января, 08:44
Вайцеховская о травме Крамаренко: «То, что прокатывает на детских телах, способно привести к необратимым последствиям во взрослом возрасте»
128 января, 18:16
Винер о ситуации с Крамаренко: «Травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное. Моя резкость – это все-таки эмоции»
2628 января, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
16 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Рекомендуем