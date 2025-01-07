Виктория Листунова: «Когда была на Олимпиаде, особо не придавала этому большого значения. Теперь я больше это ценю»

Листунова заявила, что стала больше ценить выступление на Олимпиаде, став взрослее.

На Олимпиаде-2020 в Токио Листунова в составе женской сборной России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье. В Играх-2024 в Париже российские гимнасты не участвовали.

— Что больше всего запомнилось из событий Олимпиады в гимнастике?

— Под огромным впечатлением от алжирки, которая выиграла на брусьях с невероятной сложностью. Понравилась победа Ребекки Андраде: все ставили на Симону Байлс, но она сделала много ошибок и стала второй. Понравилось выступление итальянки на бревне. В целом, финалисты в различных видах впечатлили. Везде была интрига.

— Наших гимнастов не было на Играх, но на батуте выступала Анжела Бладцева. Теперь ваши виды в одной федерации. Знакомы с Анжелой?

— Лично нет, мы на разных базах тренируемся. Но я в принципе следила за всеми спортсменами, которые осмелились на такое решение и поехали на Олимпиаду. Поздравляю Анжелу. Она не завоевала титул, но с учетом данной ситуации она смогла пробиться на Игры, что уже дорогого стоит.

— Как у вас в голове ваша Олимпиада отложилась? Как детская сказка? Все-таки вам было всего 16 лет, это другое восприятие.

— Наверное теперь я больше это ценю. Когда была на Олимпиаде, особо не придавала этому большого значения, были спокойные ощущения — мы к этому долго шли и нечего было волноваться.

— С годами страшнее делать рискованные элементы?

— Не могу сказать, что и в 16 лет я сильно рисковала на тренировках. Понимала, что до конца не знаешь, как отреагирует тело на какую-то новую серьезную задачу. Но и свои ощущения на этот счет страхом не считаю, — сказала Листунова.