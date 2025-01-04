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Ангелина Мельникова: «Верю, что в 2025 году случится наше возвращение на международные старты»

Мельникова верит в возвращение российских гимнастов на мировую арену в 2025-м.

«Верю, что в 2025 году случится наше возвращение на международные старты. Хочется вернуть российскую гимнастику на мировую арену.

Считаю, что нам удалось сохранить уровень российской гимнастки за эти два года, чтобы быть готовыми к возвращению. У нас прекрасное молодое поколение, которые показывают высокий уровень гимнастики», – сказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoАнгелина Мельникова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
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