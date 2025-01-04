Ангелина Мельникова: «Верю, что в 2025 году случится наше возвращение на международные старты»

Мельникова верит в возвращение российских гимнастов на мировую арену в 2025-м.

«Верю, что в 2025 году случится наше возвращение на международные старты. Хочется вернуть российскую гимнастику на мировую арену.

Считаю, что нам удалось сохранить уровень российской гимнастки за эти два года, чтобы быть готовыми к возвращению. У нас прекрасное молодое поколение, которые показывают высокий уровень гимнастики», – сказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова .