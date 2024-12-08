Ангелина Мельникова: «Будем ли мы подавать заявку на нейтральный статус? Пока не знаю, многое будет зависеть от позиции федерации»

Гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос о нейтральном статусе.

«Будем ли мы подавать заявку на нейтральный статус? Я пока не знаю, многое будет зависеть от позиции федерации.

Но сама я, конечно, очень скучаю по международным стартам», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020.