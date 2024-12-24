Грищук о матче за шахматную корону: «Дин Лижэнь тяжело болен, он боролся как мог. При этом концовка очень расстроила»
Александр Грищук высказался о прошедшем матче на первенство мира.
18-летний индиец Гукеш Доммараджу победил китайца Дин Лижэня и стал 18-м чемпионом мира.
«Гукеш и близко не показал той игры, которую демонстрировал на турнире претендентов в Торонто и на Олимпиаде в Будапеште в этом году. Ну а Дин Лижэнь, человек тяжело болен и боролся как мог. При этом очень расстроила концовка. Странно проигрывать матч за звание чемпиона мира таким образом», – сказал российский гроссмейстер.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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