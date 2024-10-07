Арина Аверина: «У меня есть желание попробовать себя в другом виде спорта. В музыке себя пока что не вижу, становиться певицей не хочу»
Арина Аверина сообщила, что хочет попробовать себя в другом виде спорта.
«У меня появились новые увлечения, о которых пока не могу говорить. Мы сейчас активно готовимся к шоу, которое пройдет 18 октября в «Мегаспорте», «Лебединое озеро».
Можете еще ждать от нас проект, не связанный с гимнастикой, но он все равно будет связан со спортом.
У меня есть желание попробовать себя в другом виде спорта, а в музыке пока что себя не вижу. Певицей не хочу становиться», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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