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Арина Аверина: «У меня есть желание попробовать себя в другом виде спорта. В музыке себя пока что не вижу, становиться певицей не хочу»

Арина Аверина сообщила, что хочет попробовать себя в другом виде спорта.

«У меня появились новые увлечения, о которых пока не могу говорить. Мы сейчас активно готовимся к шоу, которое пройдет 18 октября в «Мегаспорте», «Лебединое озеро».

Можете еще ждать от нас проект, не связанный с гимнастикой, но он все равно будет связан со спортом.

У меня есть желание попробовать себя в другом виде спорта, а в музыке пока что себя не вижу. Певицей не хочу становиться», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoАрина Аверина
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