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Нагорный о новом президенте МОК: «Может ли он что-то поменять в олимпийском движении? Конечно, 100%»

Никита Нагорный считает, что новый глава МОК сможет добиться изменений

 Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее объявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году.

– Спорт, та же гимнастика, сейчас деградирует без России? Есть такое ощущение?

– В видах спорта, где Россия была лидером, конечно. Отсутствие конкуренции сказывается. В финале командного первенства, когда мы конкурировали с Китаем и Японией в спортивной гимнастике, у нас не было малейшего права на падение. Сейчас там падают по два‑три раза и более. Накал борьбы за тройку стал не особо сильным. Это замечают и судьи, и спортсмены.

Мне пишут спортсмены о том, что я повлиял на то, что они стали чемпионами Игр, что нас очень сильно не хватает. Японец (Синносукэ Ока), который стал трехкратным чемпионом Игр на своей первой Олимпиаде, написал, что мечтает со мной еще выступить на международной арене. Такие сообщения согревают и огорчают. Мы понимаем, что в ближайшее время мы не вернемся. Ждем, кто возглавит МОК.

– Новый президент может что‑то поменять в международном олимпийском движении?

– Конечно, 100%! Всегда, когда приходит новый человек, [что‑то меняется].

– А если Коу (глава Всемирной легкоатлетической ассоциации – Sports) станет президентом МОК? Он еще больший русофоб.

– Самое главное для нас, для меня – создавать условия внутри страны, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Нагорный.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoСебастьян Коу
logoсборная Китая
logoсборная Японии
logoНикита Нагорный
logoСинносуке Ока
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