Никита Нагорный: «Мне нужно определяться. Либо я спортсмен и готовлюсь к соревнованиям по месяцу-двум, либо я больше нужен в другой сфере»

Теги сборная России по спортивной гимнастике травмы Никита Нагорный Игры БРИКС Гимнастика

Никита Нагорный заявил, что ему нужно определяться со сферой деятельности.

«Мне нужно определяться. Либо я профессиональный спортсмен и готовлюсь к соревнованиям по месяцу-двум, езжу на сборы, либо сказать честно себе, что я больше нужен в какой-то другой сфере деятельности: в спортивной или молодежной политике», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в спортивной гимнастике Нагорный.

Спортсмену 27 лет, сегодня он снялся с личного многоборья на Играх БРИКС в Казани из-за травмы. Но планируется, что он выступит в других видах упражнений.

«Почему случилась эта травма? Последствия подготовки. Когда ты делаешь многоборье, тебе нужно на протяжении хотя бы месяца-двух готовиться, регулярно тренироваться. А я, как всегда, стараюсь обойтись 10-11 тренировками. Это, конечно, позволяет мне выходить на морально-волевых, на каком-то опыте делать свою программу, но не многоборье», – отметил Нагорный.

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4 комментария
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С Нагорным давно уже все понятно. Чего там определять-то?
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Понятный выбор, руководство Гитлерюгендом отнимает много времени и сил
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Максимум - официант.
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