Арина Аверина: «Винер поднимает уровень художественной гимнастики в стране. Уже сегодня можно увидеть положительные результаты»

Арина Аверина поблагодарила Винер за введение новых форматов в художественной гимнастике.

«Два года назад мы принимали участие в ПМЭФ, почувствовали эту энергетику форума. Тогда Ирина Александровна Винер заявила о введении новых форматов.

У нас в художественной гимнастике проходит Кубок сильнейших, который проводится в даты Кубка мира. В наших соревнованиях участвуют все регионы, они начали показывать высокие результаты.

Ирина Александровна поднимает уровень художественной гимнастки в нашей стране, уже сегодня можно увидеть эти положительные и невероятные результаты. Они были и раньше, но стали в новом формате», – сказала пятикратная чемпионка мира.