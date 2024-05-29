Арина Аверина: «Винер поднимает уровень художественной гимнастики в стране. Уже сегодня можно увидеть положительные результаты»
Арина Аверина поблагодарила Винер за введение новых форматов в художественной гимнастике.
«Два года назад мы принимали участие в ПМЭФ, почувствовали эту энергетику форума. Тогда Ирина Александровна Винер заявила о введении новых форматов.
У нас в художественной гимнастике проходит Кубок сильнейших, который проводится в даты Кубка мира. В наших соревнованиях участвуют все регионы, они начали показывать высокие результаты.
Ирина Александровна поднимает уровень художественной гимнастки в нашей стране, уже сегодня можно увидеть эти положительные и невероятные результаты. Они были и раньше, но стали в новом формате», – сказала пятикратная чемпионка мира.
Что же делала Винер в течени 30 лет на своем посту, если принимать новый формат пришлось только сейчас? И почему не развивала регионы раньше? И чем этот формат отличается и общепрнятого?