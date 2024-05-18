Пасека о нейтральном статусе: «Я как спортсмен, который уже был на Олимпийских играх, сейчас бы не поехала»

Мария Пасека высказалась об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

— До Олимпиады в Париже остается чуть больше двух месяцев, а дискуссии об участии россиян еще продолжаются. Какое у вас мнение?

— Ситуация двоякая. Я как спортсмен, который уже был на Олимпийских играх, сейчас бы не поехала. Мне бы хотелось видеть флаг своей страны, а не ходить в заклеенной экипировке.

Но очень жалко ребят, которые очень долго шли к Олимпиаде. Будь я на месте молодежи, то поехала бы. Когда я была молодой, то прям бредила Олимпиадой, мне очень хотелось там оказаться.

Но сейчас на такие старты нужно ехать только с флагом. Это наша страна, мы же другим странам не говорим: «А чего это вы со своим флагом? Давайте без флага выступайте». У нас большая страна, приезжайте к нам, тем более впереди Игры БРИКС и Игры дружбы.

Я бы советовала болельщикам и не вовлеченным в спорт людям прийти на эти Игры. Ваша поддержка очень нужна спортсменам.

Помню, как в Рио и Лондоне мы видели два‑три маленьких российских флага на трибуне, но уже становилось приятно. Когда в Лондоне я стала третьей в опорном прыжке, я увидела, как незнакомый мне мужчина прыгает с флагом и орет мне: «Молодец!» Мне так стало приятно. Как же будет круто, если на Играх, которые пройдут в России, все болельщики возьмут наши флаги и мы так же будем болеть за любой вид спорта.

— А вы будете следить за Олимпиадой?

— Да, мне будет интересно посмотреть, что они делают. Когда в феврале 2022 года россияне перестали ездить на соревнования, мы с Таней Набиевой включили этап Кубка мира. На прыжке раньше все выполняли два или два с половиной винта, а они дай бог прыгали винт 540. Было слабенько на том этапе, — сказала четырехкратный призер Игр по спортивной гимнастике Мария Пасека.