Нагорный проголосовал на выборах президента РФ: «Считаю, что каждый человек должен делать свой выбор, так мы становимся ближе к нашей стране»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный Гимнастика

Гимнаст Никита Нагорный проголосовал на выборах президента России.

Нагорный – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике. Он пришел на избирательный участок в Сириусе вместе с семьей.

«Мы заранее выбрали пункт для голосования в Краснодарском крае. Сегодня у нас соревнования, но это не причина не ходить на выборы главы государства, это важный день.

Поэтому мы пришли вместе с супругой, сыном и даже собакой и оставили свой голос. Считаю, что каждый человек должен делать свой выбор, так мы становимся ближе к нашей стране», – сказал Нагорный.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. 
 
 
 

41 комментарий
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Что он, интересно, подразумевает под выражением "быть ближе к нашей стране"? Нагорный уже настолько улетел в космос, что ходить на участок для него что-то вроде снисхождения?
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+32
Почему этот главный юнармеец до сих пор не в окопе защищает страну от сатанистов и бесов? Или он горазд только других призывать идти на бойню?
+29
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Так вы становитесь дальше от народа
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Следующая новость в разделе гимнастика: Гаzманов сделал сальто на избирательном участке, спел песню Офицеры и кинул свой бюллетень за преzидента.
+15
-2
+13
Ответ Павел Мельников
Что он, интересно, подразумевает под выражением "быть ближе к нашей стране"? Нагорный уже настолько улетел в космос, что ходить на участок для него что-то вроде снисхождения?
Не брат ты мне, Нагорный.И страны у нас с тобой какие то разные, моя страна, где пенсия по старости 18 000 рублей или 200 долларов, а у тебя с Вяльбе совсем другая страна.
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Нагорный должен быть на фронте сейчас, если хочет быть ближе к стране
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Ответ Michael Scott
Почему никто из спортсменов не говорит, за кого проголосовали?
Так никому не важно, все знают, что за царя будет 80-85% при любом исходе.
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Никитка далеко пойдёт, в сторону от народа((((
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За кого оставила свой голоc собака?
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Похоже, им правда явка нужна) всех подключают)
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Иди банки качай, хунвейбин.
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Ответ Michael Scott
Почему никто из спортсменов не говорит, за кого проголосовали?
так они доверенные лица сами знаете кого)
Нагорный так еще и в ЮнАрмии главный
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Собаку тоже посчитали в процент явки.
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Ответ alexis2020
Единственный, за кого не стыдно голосовать - Владислав Даванков
Это который под санкциями за голосование о признании ЛНР и ДНР?
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Ответ kilo_gilo
Да стандартная процедура. Они каждые федеральные выборы такие пиар-акции устраивают
В этот раз как-то особенно, из всех утюгов, видимо очень нужна легализация происходящего.
Как в одной цитате Курта Воннегута: Единственная разница между Бушем и Гитлером в том, что Гитлера действительно избрали.
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Почему никто из спортсменов не говорит, за кого проголосовали?
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0
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Ответ Aryna Lapko
Похоже, им правда явка нужна) всех подключают)
Да стандартная процедура. Они каждые федеральные выборы такие пиар-акции устраивают
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вроде завтра все пойдут
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От себя добавлю, что лучше всего завтра прийти голосовать в 12:00
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Надеюсь ОИ и международных стартов у тебя уже никогда не будет.
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Считай что хочешь,твое личное дело. Но ты не авторитет.
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до выборов были далеко от страны, а с каждыми выборами все ближе и ближе, глядишь скоро прям в страну зайдем...
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читать как тут в коментах вас корежит дико доставляет.
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Хорошо, что подсказал способ, как не стать ближе к в вашей стране, ну и соответственно не запачкаться.
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Считать буду я🙋
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Комментарий удален модератором
Слуцкий участвует? Ну так нельзя, б....
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Главное, чтобы не вглубь.
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Ответ pizzatcarizza
так они доверенные лица сами знаете кого) Нагорный так еще и в ЮнАрмии главный
Тогда почему он во всеуслышание не скажет, что проголосовал за Путина?
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Ответ Michael Scott
Тогда почему он во всеуслышание не скажет, что проголосовал за Путина?
Не дорос еще до уровня Карякина мб) Странно немного конечно, но не критично
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