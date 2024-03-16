Нагорный проголосовал на выборах президента РФ: «Считаю, что каждый человек должен делать свой выбор, так мы становимся ближе к нашей стране»

Гимнаст Никита Нагорный проголосовал на выборах президента России.

Нагорный – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике. Он пришел на избирательный участок в Сириусе вместе с семьей.

«Мы заранее выбрали пункт для голосования в Краснодарском крае. Сегодня у нас соревнования, но это не причина не ходить на выборы главы государства, это важный день.

Поэтому мы пришли вместе с супругой, сыном и даже собакой и оставили свой голос. Считаю, что каждый человек должен делать свой выбор, так мы становимся ближе к нашей стране», – сказал Нагорный.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.





