Яна Батыршина: «Дина и Арина Аверины могут стать успешными даже в политике, в спортивной сфере или создать крутое шоу в России. За что бы они ни взялись, все получится»

Яна Батыршина считает, что сестры Аверины могут добиться успеха в политике.

Накануне многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры. Дина также является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

– Для меня это значит, что ушла эпоха. Девочки – великие спортсменки. Они принесли нашей стране столько медалей, что трудно сосчитать – это и Олимпиада, и чемпионаты мира и Европы. Они установили множество рекордов по художественной гимнастике.

Сестры Аверины – гордость всего мирового спорта, уникальные и легендарные спортсменки. Мне очень жаль, что они завершают карьеру, но понимаю девочек: им уже по 23 года (25 лет – Sports.ru), и по меркам художественной гимнастики это солидный возраст.

Уверена, впереди Дину и Арину ждет интересная и насыщенная жизнь. Убеждена, у них будет множество крутых проектов. И, конечно же, семейная жизнь: познать счастье материнства. Считаю, для Авериных все только начинается. Думаю, мы еще не раз услышим их имена и будем радоваться успехам и победам в будущем.

– Где можете их представить?

– Уверена, люди, прошедшие большой спорт и добившиеся столько побед, в любой области, за какую они не возьмутся, будут успешны. Спортсмены привыкли много работать, всегда с большими амбициями и целями, поэтому, если они захотят, то всего добьются.

Они могут стать успешными даже в политике, в спортивной сфере или создать крутое шоу в России. У Дины и Арины все получится, потому что их силе воли, стремлению и упорству не занимать. За что бы они ни взялись, а уверена будут предложения и немало, у них все получится, – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 в художественной гимнастике Яна Батыршина.