Яна Батыршина: «Дина и Арина Аверины могут стать успешными даже в политике, в спортивной сфере или создать крутое шоу в России. За что бы они ни взялись, все получится»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Яна Батыршина Политика Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Яна Батыршина считает, что сестры Аверины могут добиться успеха в политике.

Накануне многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры. Дина также является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

– Для меня это значит, что ушла эпоха. Девочки – великие спортсменки. Они принесли нашей стране столько медалей, что трудно сосчитать – это и Олимпиада, и чемпионаты мира и Европы. Они установили множество рекордов по художественной гимнастике.

Сестры Аверины – гордость всего мирового спорта, уникальные и легендарные спортсменки. Мне очень жаль, что они завершают карьеру, но понимаю девочек: им уже по 23 года (25 лет – Sports.ru), и по меркам художественной гимнастики это солидный возраст.

Уверена, впереди Дину и Арину ждет интересная и насыщенная жизнь. Убеждена, у них будет множество крутых проектов. И, конечно же, семейная жизнь: познать счастье материнства. Считаю, для Авериных все только начинается. Думаю, мы еще не раз услышим их имена и будем радоваться успехам и победам в будущем.

– Где можете их представить?

– Уверена, люди, прошедшие большой спорт и добившиеся столько побед, в любой области, за какую они не возьмутся, будут успешны. Спортсмены привыкли много работать, всегда с большими амбициями и целями, поэтому, если они захотят, то всего добьются.

Они могут стать успешными даже в политике, в спортивной сфере или создать крутое шоу в России. У Дины и Арины все получится, потому что их силе воли, стремлению и упорству не занимать. За что бы они ни взялись, а уверена будут предложения и немало, у них все получится, – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 в художественной гимнастике Яна Батыршина.

28 комментариев
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Да-да, если ты всю жизнь крутилась с мячом и обручем, то непременно сделаешь великие открытия в области молекулярной физики или вычислительной химии.

Ведь главное - это верить в себя :)))
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Конечно получится, Дед поможет
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Назови хотя бы одного спортсмена, который был бы успешен в политической деятельности или сделал бы что-то полезное для простых граждан? Не знаю таковых.
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Политика и крутое шоу - да, у 90% наших спортсменов эти направления превалируют над остальными
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0
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Если ты всю жизнь крутила обручи и махала лентой, то Нобелевскую премию по химии ты получишь стопудово. Тут даже без вариантов. Ну а если чемодан за Собчаком таскаешь, то и президентом будешь
+16
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+12
Ответ bars7714
Конечно получится, Дед поможет
Притом каждая своего деда найдёт
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+11
Ну да, после гимнастики только в политику. В принципе, в госдуме котируются люди с интеллектом курицы. Хотя зачем я обижаю куриц?
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Ответ Melnikov1968
Назови хотя бы одного спортсмена, который был бы успешен в политической деятельности или сделал бы что-то полезное для простых граждан? Не знаю таковых.
Джордж Веа
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+6
Дед захотел сразу двух?
+7
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+6
По той же логике если грузчик/охранник Василий 15 лет пахал от звонка до звонка и без единого запоя, то ему можно и министерство/компанию крупную доверить, да?

Так, падажжи........
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+5
Ответ kupezz
Вроде Карелин что-то там пытался. По крайней мере внушал доверие, а больше и правда не кого назвать.
Карелин ещё в 90ых и 00ых решал вопросы, в нске его проездные для дальнобоев чтобы не трогали гопстоперы и менты на трассах котировались наиболее весомо
...доверие внушали )))
+5
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+4
Очень спорно, считаю что каждый должен заниматься своим делом. Они, наверное, тренерством. Вот взять баскетболиста Андрея Кириленко. Он стал президентом федерации баскетбола. Очень много чего делает для развития, площадки открывает, участвует в интернет шоу для популяризации, поднял баскетбол для инвалидов на другой уровень, соревнования для юниоров организует. Но даже так успешным политиком его не назовёшь. Деньги воруют также много, сомневаюсь что именно он это делает, ибо он за карьеру около 180 миллионов долларов заработал. Уровень баскетбола такой же низкий и даже хуже, юниоры выступают хуже, в регионах баскетбол также на низкой уровне, и разница с периодом до него не заметна. А есть брать всяких Кабаевых, Шипулинов, Кличко, Пакьяо и тд, там совсем плохо. Просто умпешно приватизируют деньги стран. Получилось только у Джорджа Веа, но у него там супер сильный авторитет был, и в целом он собрал неплохую команду, где по сути был говорящей головой. Успешные шоу тоже, только у ограниченного маленького количества спортсменов получалось сделать, и то большинство из них в Америке, и большинство из них это подкасты. Можно вспомнить танцы на льду, но я бы это шоу успешным не называл, там цифры всегда были средние, но и то это капля в море, среди всех попыток спорстменов
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Политика или шоу, а в чем разница то😁
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Ахахахаха
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Можно список к чему прикасались ?
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У нас в политике успех гарантирован как раз гимнастам. Вся суть вывернуться максимально для подлизывания одного старого сморщенного зада.
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Конечно, куда ещё пойти людям, которые вместо нормального полноценного образования все силы тратили на тренировки? В законодательной или исполнительной власти такие кадры очень нужны. Вот имеем, что имеем. Даже в шоу, по сути им нужны будут талантливые продюсеры и исполнили, чтобы оно стало успешным. Тут скорее все сложно без помощи влиятельных людей.
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Яна Батыршина сочная была гимнастка 😍😍😍
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Ответ Melnikov1968
Одному, даже Карелину, трудно что-то сделать в компании таких бездарностей как Роднина, Валуев, Шипулин, Третьяк. Имею ввиду, их депутатскую деятельность.
Что есть, то есть. На какой-то конкретной области он что-то и может сделать, в том числе благодаря своей репутации где-то что-то может пробить, решить. Но когда смотришь на них в Госдуме, как они там в телефонах лазиют или вообще спят, либо делают вид, что слушают, но видно же, что преследуют только свои шкурные интересы. Кстати Валуев, не тупой дядька, в отличие от тех же Хоркиной или Шипулина, которые может и поначалу думали, что могут что-то решить-поменять, но как столкнулись с реальностью, то поняли, что просто не вывезут. Сказали им не лезьте, ладно уж, пробьем мы вам какой-нмбудь спортцентр, чтобы вам для отмазки видимость работы была и всё. Сидите в общем на попе ровно и не лезьте одной извилиной в вопросы финансов и т.д., занимайтесь спортивными вопросами и т.д. Но они и спортивные вопросы толком решить не могут, Роднина вообще не понятно что делает в правительстве. P.S. Интересно, а в странах Запада тоже спортсмены активно лезут в политику и решают какие либо вопросы.
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Кудрявцеву и Солдатову в депутаты!
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Ну в политике то уж точно!!!!
ЕдРу нужны такие кадры!
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Ответ John Wayd
Яна Батыршина сочная была гимнастка 😍😍😍
Джони, что ты наделал. Прочитав твой коммент, я википедил целый час: фото сочной Батыршиной-её муж-его дядя Каспаров-Илюмжинов-калмыки(55 мин).
Как бы, и на этом спасибо)
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Ну в политике все успешные. 🤔🤔🤔
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Ответ kupezz
Вроде Карелин что-то там пытался. По крайней мере внушал доверие, а больше и правда не кого назвать.
Одному, даже Карелину, трудно что-то сделать в компании таких бездарностей как Роднина, Валуев, Шипулин, Третьяк. Имею ввиду, их депутатскую деятельность.
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Ответ russell westbrook
Джордж Веа
Да вроде он провалился как президент, ничего не исполнив, так что другого выбрали и перекрестились.
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Ответ Antispa
Дед захотел сразу двух?
близняшек, это принципиально
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