Федерация гимнастики Великобритании ввела запрет на взвешивание спортсменов без их согласия

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В Великобритании тренерам запретили взвешивать гимнастов без их согласия.

Теперь взвешивание может проводить только врач после согласия спортсмена или спортсменки, говорится в новых правилах Федерации гимнастики Великобритании. 

Также тренеры должны предоставить спортсменам возможность регулярно пить во время тренировок. Гимнастам рекомендуется потреблять столько жидкости, сколько они посчитают нужным.

«Если спортсмену необходимо в туалет во время тренировки, он должен иметь возможность пойти туда при первой же возможности», – отмечается в правилах. 

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