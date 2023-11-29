Федерация гимнастики Великобритании ввела запрет на взвешивание спортсменов без их согласия

В Великобритании тренерам запретили взвешивать гимнастов без их согласия.

Теперь взвешивание может проводить только врач после согласия спортсмена или спортсменки, говорится в новых правилах Федерации гимнастики Великобритании.

Также тренеры должны предоставить спортсменам возможность регулярно пить во время тренировок. Гимнастам рекомендуется потреблять столько жидкости, сколько они посчитают нужным.

«Если спортсмену необходимо в туалет во время тренировки, он должен иметь возможность пойти туда при первой же возможности», – отмечается в правилах.