Валентина Родионенко: «Давыдовой надо возвращаться в Россию, мы ее с удовольствием возьмем»

Теги спортивная гимнастика Валентина Родионенко ТАСС Елена Давыдова Гимнастика

Валентина Родионенко считает, что Елене Давыдовой нужно вернуться в Россию.

Двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Елену Давыдову временно отстранили от тренерской работы в Канаде

«Елене Давыдовой надо возвращаться, мы ее с удовольствием возьмем. Лена уезжала в Канаду в 1991 году из Ленинграда, она всегда говорила, что хочет вернуться в Россию. Давыдова даже квартиру не продала в Санкт-Петербурге.

Отстраненная пожизненно Эльвира Саади – другой случай, ее методы и в России сейчас не приветствуются, да и с нашей страной ее давно уже ничто не связывает.

Я недавно разговаривала с Леной, ничего не предвещало ее отстранения. В отличие от случая с Эльвирой Саади, отлучение Давыдовой для меня очень удивительно.

Но исключать, что Лену отстранили по тем же самым причинам, что и Эльвиру, я не могу. Это требования соблюдать режим питания и строго следить за своим весом, психологическое давление на детей и так далее, а исходить все может только от родителей гимнасток.

Повторюсь, отстранение Лены для меня явилось полной неожиданностью. Я ведь говорила ранее, что Давыдова, в отличие от Саади, сумела перестроиться и скорректировать свои требования к спортсменкам. Но у обеих всегда были гимнастки из сборной Канады.

Лена работала с прекрасными девочками, она очень грамотный тренер», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. 

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