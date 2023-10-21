Артур Далалоян об Играх дружбы: «Знаю, что порядка 16 стран уже дали согласие на участие. Поэтому получится полноценный международный турнир»

Артур Далалоян считает, что Игры дружбы станут полноценным международным турниром.

«Дорабатываем этот год, который не особо был богат на соревнования, но с января начнем плотно готовиться. У нас сохраняются чемпионат и Кубок России, к которым добавятся Игры БРИКС и Игры дружбы.

Знаю, что порядка 16 стран уже дали согласие на участие, поэтому получится полноценный международный турнир.

Еще есть надежда и возможность у спортсменов, которые не принадлежат к силовым структурам ЦСКА и «Динамо», весной выступить на этапах Кубка мира и завоевать лицензию на Олимпиаду, но недавно стало известно об отстранении Олимпийского комитета России, ситуация только усугубляется, поэтому непонятно, что будет с Играми в Париже.

Но у нас есть четкий план и график на следующий год», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.