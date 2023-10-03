Гимнаст Далалоян: «В начале своего пути Криштиану Роналду был для меня примером, как нужно развивать себя, как вести соцсети»

Теги Криштиану Роналду спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Артур Далалоян Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, в чем брал пример с Криштиану Роналду.

«В начале своего пути Криштиану Роналду был для меня примером, как нужно развивать себя, как вести соцсети. Его физическая форма тоже вызывает уважение, хотя он футболист.

Я всегда хотел развивать себя как бренд, как личность, чтобы на меня равнялись молодые спортсмены. Пусть мой путь еще длится, но в какой‑то степени у меня уже получилось», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

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7 комментариев

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Тиджани Бабангида
Ведение соцсетей - важнейший спортивный навык…
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Oleg
Пара скандалов, интервью скандальному журналисту, где ты называешь коллег некрасивыми завистниками и вуа ля, твои соц.сети развиты.
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