Гимнаст Далалоян: «В начале своего пути Криштиану Роналду был для меня примером, как нужно развивать себя, как вести соцсети»

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, в чем брал пример с Криштиану Роналду.

«В начале своего пути Криштиану Роналду был для меня примером, как нужно развивать себя, как вести соцсети. Его физическая форма тоже вызывает уважение, хотя он футболист.

Я всегда хотел развивать себя как бренд, как личность, чтобы на меня равнялись молодые спортсмены. Пусть мой путь еще длится, но в какой‑то степени у меня уже получилось», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.