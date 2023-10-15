Родионенко о дисквалификации Симаковой: «Еще до того она не рассматривалась как кандидат в национальную команду»

Теги допинг спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Симакова Гимнастика

В сборной России не рассчитывают на отбывшую дисквалификацию гимнастку Симакову.

22 сентября истек двухлетний срок отстранения спортсменки за нарушение антидопинговых правил. Она отбывала наказание после того, как в ее пробе выявили запрещенный фуросемид.

«Симакова еще до того, как была дисквалифицирована, не рассматривалась как кандидат в национальную команду.

Ситуация никак не изменилась и после того, как отстранение этой спортсменки завершилось. По моей информации, она сейчас тренируется», – сказала  старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Ангелине Симаковой 21 год, она чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2018 года в команде. 

 

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1 комментарий

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Olga.t
Ага, была уволена за два дня до...
Какая знакомая история))
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