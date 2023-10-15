Родионенко о дисквалификации Симаковой: «Еще до того она не рассматривалась как кандидат в национальную команду»

В сборной России не рассчитывают на отбывшую дисквалификацию гимнастку Симакову.

22 сентября истек двухлетний срок отстранения спортсменки за нарушение антидопинговых правил. Она отбывала наказание после того, как в ее пробе выявили запрещенный фуросемид.

«Симакова еще до того, как была дисквалифицирована, не рассматривалась как кандидат в национальную команду.

Ситуация никак не изменилась и после того, как отстранение этой спортсменки завершилось. По моей информации, она сейчас тренируется», – сказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Ангелине Симаковой 21 год, она чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2018 года в команде.