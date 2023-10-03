Дина Аверина о возможном завершении карьеры: «Сейчас этот вопрос для нас неактуален»

Гимнастка Дина Аверина ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

Аверина – 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике.

«До сих пор лечимся, я со своим врачом на связи, почти каждый месяц обследуюсь, потому что, к сожалению, все серьезно со спиной. Решаем вместе с Ириной Александровной (Винер) – как, чего дальше, когда можно тренироваться, восстанавливаться, чтобы что-то делать. Сроки даже не знаю. Сейчас между спортом и здоровьем мы выбираем здоровье.

Завершение карьеры? Когда нас спрашивают об этом, я говорю: не переживайте, вы узнаете это первыми. Либо мы опубликуем заявление, либо кому-то скажем. То, что пишут, – это все вранье. Сейчас этот вопрос для нас неактуален», – цитирует 25-летнюю спортсменку ТАСС.

Гимнастка также рассказала о своей деятельности вне спорта.

«Как отвлекаемся? Тренировки, соревнования, шоу, фотосессии, как-то так. У нас насыщенная жизнь, некогда думать о плохом, стараемся думать позитивно и надеемся на лучшее.

На неспортивные мероприятия тоже зовут очень много, и рекламные роли, фотосессии для журналов. Мы с радостью всегда соглашаемся, как вдвоем (с сестрой Ариной Авериной – Sports.ru), так и по одной.

Анонсировать пока ничего не можем, надо следить за нашими социальными сетями и, мне кажется, будет небольшой сюрприз для многих», – приводит слова Дины Авериной «РБ Спорт».