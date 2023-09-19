Хоркина о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Я полностью поддерживаю мнение президента. Каждый представитель сборной должен принять собственное решение»

Светлана Хоркина рассказала об отношении к нейтральному статусу на Олимпиаде.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что решение об участии в Олимпийских играх-2024 в Париже остается за спортсменами.

«Я полностью поддерживаю в этом мнение президента России, что каждый представитель сборной должен принять собственное решение, но поставить себя на место действующего спортсмена я сейчас не могу, это невозможно.

Я лишь могу посоветовать им тренироваться, преодолевать себя каждую секунду, потому что главная победа – это победа над собой», – заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?