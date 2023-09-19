Хоркина о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Я полностью поддерживаю мнение президента. Каждый представитель сборной должен принять собственное решение»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Светлана Хоркина Париж-2024 Гимнастика

Светлана Хоркина рассказала об отношении к нейтральному статусу на Олимпиаде.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что решение об участии в Олимпийских играх-2024 в Париже остается за спортсменами.

«Я полностью поддерживаю в этом мнение президента России, что каждый представитель сборной должен принять собственное решение, но поставить себя на место действующего спортсмена я сейчас не могу, это невозможно.

Я лишь могу посоветовать им тренироваться, преодолевать себя каждую секунду, потому что главная победа – это победа над собой», – заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий