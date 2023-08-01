Гимнастка Татарева: «Если бы Винер не воспитывала нас с той строгостью и серьезностью, то Россия не поднималась бы из года в год на высшую ступень пьедестала»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Татарева Гимнастика

Гимнастка Анастасия Татарева назвала Ирину Винер строгим, но справедливым тренером.

– Расскажите об Ирине Винер: как строилось ваше с ней взаимодействие? Она известна крепким характером, подтверждением чему стало нашумевшее видео, где она, не стесняясь выражений, отчитывала Маргариту Мамун. Оказывались ли вы в подобных ситуациях?

– Ирина Александровна – очень строгий, но справедливый тренер. Метод кнута и пряника – это как раз про нее. Если бы она не воспитывала нас с той строгостью и серьезностью, то не было бы такого результата и Россия не поднималась бы из года в год на высшую ступень пьедестала.

Конечно, бывало такое, что Ирина Александровна меня отчитывала, но я всегда с улыбкой и огромной благодарностью принимаю ее слова. Может быть, она ругает за ошибки, но я всегда благодарю ее за это и смотрю прямо в глаза.

Потому что для меня это очень ценно. Когда Ирина Александровна что-то говорит, она делает это с добротой, – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур

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