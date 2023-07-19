Батыршина о допуске к соревнованиям: «Главное, чтобы россиян при этом не попытались обязать подписывать бумаги, осуждающие СВО»

Теги художественная гимнастика FIG Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Яна Батыршина Гимнастика

Яна Батыршина высказалась о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Честно говоря, даже не верится, что FIG приняла такое решение. Это просто потрясающе. Главное только, чтобы россиян при этом не попытались обязать подписывать какие-либо бумаги, осуждающие проведение СВО.

Это огромный шаг на пути к Олимпиаде. Все-таки мы все в первую очередь мечтаем, чтобы наши гимнастки успешно выступили на квалификационных турнирах и отправились в Париж.

Если не будет дополнительных нюансов и требований, это просто потрясающая новость. Безумно счастлива», – сказала Батыршина

Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

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2 комментария

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Дмитрий
А эти все переживают)) типа если подписать такую, то все, успешная гениальная операция провалиться
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Mikkimaus
А без флага и гимна, значит ее устраивает? Она счастлива отказаться от флага своей страны?!Позорище. (( Наши спортсмены не устают пробивать дно в погоне за дармовой заграницей.
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