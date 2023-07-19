Батыршина о допуске к соревнованиям: «Главное, чтобы россиян при этом не попытались обязать подписывать бумаги, осуждающие СВО»

Яна Батыршина высказалась о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Честно говоря, даже не верится, что FIG приняла такое решение. Это просто потрясающе. Главное только, чтобы россиян при этом не попытались обязать подписывать какие-либо бумаги, осуждающие проведение СВО.

Это огромный шаг на пути к Олимпиаде. Все-таки мы все в первую очередь мечтаем, чтобы наши гимнастки успешно выступили на квалификационных турнирах и отправились в .

Если не будет дополнительных нюансов и требований, это просто потрясающая новость. Безумно счастлива», – сказала .

Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе