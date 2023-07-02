Алексей Немов: «Стоит ли ехать на международные старты под нейтральным флагом? Это должны решать сами спортсмены»

Алексей Немов ответил на вопрос о выступлении россиян под нейтральным флагом.

«Гимнастам нужно делать свое дело, им нужно представить, что они выступают сейчас на чемпионате Европы или мира.

И у нас, и там действуют новые правила, по которым нужно выступать и соответствовать международным стандартам. Рано или поздно все закончится, надо быть готовым выступать на международных стартах уже сейчас.

Стоит ли ехать на международные старты под нейтральным флагом? Это должны решать сами спортсмены», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.