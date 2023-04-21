Немов о рекомендациях МОК: «Вряд ли кто пойдет на эти условия, потому что это дискредитация нашей страны, нашего спорта»

Теги спортивная гимнастика МОК сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Алексей Немов Гимнастика

Алексей Немов поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов.

– МОК опубликовал критерии для допуска наших спортсменов на международные старты. Они достаточно жесткие. Есть шансы хоть у кого‑то поехать?

– Думаю, спортсмены будут это решать индивидуально. Но, учитывая те критерии, которые есть, вряд ли кто пойдет на эти условия. Потому что это реально дискредитация – нашей страны, нашего спорта. Это значит, что мы должны отказаться от своей Родины.

В разных странах многие спортсмены тоже выступают за военные клубы. И что? Причем здесь это? Мы все в мире выполняем одну и ту же тяжелую работу – хотим прославлять свою страну, свой клуб в том числе. И десятилетиями работаем для этого, чтобы выступить на международной арене и воплотить мечту в жизнь.

Для меня это больше этический вопрос для каждого спортсмена. Я бы, наверное, не смог выступать по тем критериями, что дал МОК.

– Зачем МОК вообще приоткрыл это окошко возможностей? Вроде дают шанс выступить, но критерии такие, что смогут отобраться по ним единицы.

– Думаю, все было понятно заранее. Знаете, я вспоминаю свою афинскую историю. Мне тогда подняли оценки так, что все равно никакое место я не занял.

И здесь можно сравнить с той ситуацией. Какие бы условия нам ни предложили [в МОК], они все равно никак не вписываются в формат объединения спорта. Олимпийской хартии они не подходят. Это просто нечестно, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

– Когда нас действительно вернут в спорт?

– Мне нравится в этом плане теннис. Он независимый. Почему другие федерации не могу так же себя повести? Почему наши хоккеисты играют в НХЛ? То есть это окно возможностей, оно присутствует. Потому что американцам все равно, что происходит, им главное – бизнес. Большие деньги, телевидение.

Примеры есть, но все зависит от отдельных федераций.

– В спортивной гимнастике есть контакт с международной федерацией?

– Контакт идет, но опять же – на общих основаниях. И многое на сегодняшний день решает политика. Вряд ли федерация сама проявить инициативу? Да. Как им говорят, так они и делают. Я так это вижу, – добавил Немов.

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5 комментариев

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pit4er
Дискредитация российского спорта звучит как идея для новой уголовной статьи, молодец – не зря единорос
+3
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Viks
"спортсмены будут это решать индивидуально." --- И уже решают. А вот власть принципиально решать не хочет: согласна она на белый флаг или нет?
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Iuasamotu
Ставит в пример теннисистов, которые как раз и выступают без флага, в нейтральном статусе. А в командных видах вообще не выступают, как того и требует МОК
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