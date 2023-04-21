Немов о рекомендациях МОК: «Вряд ли кто пойдет на эти условия, потому что это дискредитация нашей страны, нашего спорта»

Алексей Немов поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов.

– МОК опубликовал критерии для допуска наших спортсменов на международные старты. Они достаточно жесткие. Есть шансы хоть у кого‑то поехать?

– Думаю, спортсмены будут это решать индивидуально. Но, учитывая те критерии, которые есть, вряд ли кто пойдет на эти условия. Потому что это реально дискредитация – нашей страны, нашего спорта. Это значит, что мы должны отказаться от своей Родины.

В разных странах многие спортсмены тоже выступают за военные клубы. И что? Причем здесь это? Мы все в мире выполняем одну и ту же тяжелую работу – хотим прославлять свою страну, свой клуб в том числе. И десятилетиями работаем для этого, чтобы выступить на международной арене и воплотить мечту в жизнь.

Для меня это больше этический вопрос для каждого спортсмена. Я бы, наверное, не смог выступать по тем критериями, что дал МОК.

– Зачем МОК вообще приоткрыл это окошко возможностей? Вроде дают шанс выступить, но критерии такие, что смогут отобраться по ним единицы.

– Думаю, все было понятно заранее. Знаете, я вспоминаю свою афинскую историю. Мне тогда подняли оценки так, что все равно никакое место я не занял.

И здесь можно сравнить с той ситуацией. Какие бы условия нам ни предложили [в МОК], они все равно никак не вписываются в формат объединения спорта. Олимпийской хартии они не подходят. Это просто нечестно, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

– Когда нас действительно вернут в спорт?

– Мне нравится в этом плане теннис. Он независимый. Почему другие федерации не могу так же себя повести? Почему наши хоккеисты играют в НХЛ? То есть это окно возможностей, оно присутствует. Потому что американцам все равно, что происходит, им главное – бизнес. Большие деньги, телевидение.

Примеры есть, но все зависит от отдельных федераций.

– В спортивной гимнастике есть контакт с международной федерацией?

– Контакт идет, но опять же – на общих основаниях. И многое на сегодняшний день решает политика. Вряд ли федерация сама проявить инициативу? Да. Как им говорят, так они и делают. Я так это вижу, – добавил .

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?