Алексей Немов: «ЦСКА имеет великие спортивные традиции. Для меня большая честь, что я армеец»

Олимпийский чемпион Алексей Немов объяснил, почему горд представлять ЦСКА.

Сегодня отмечается 100 лет со дня основания спортивного клуба армии.

«Я думаю, что как для всякого нашего брата-спортсмена, не только для болельщиков, это действительно знаковая дата, она бывает раз в жизни. Действительно это клуб, который имеет великие спортивные традиции, очень много спортсменов и тренеров работали для того, чтобы наши спортсмены из ЦСКА были одними из самых лучших в мире.

В принципе, я думаю, что ЦСКА – это бренд, большая семья. Я горжусь, и для меня большая честь быть в этом клубе, быть причастным к тем победам, успехам, в которые вложили и министерство обороны, и все те люди, которые были, есть и будут во все времена.

На самом деле, для меня ЦСКА, наверное, родной дом, потому что я до сих пор прихожу туда, разминаюсь, общаюсь с детьми, иногда провожу мастер-классы, тренировки с детьми.

Это, конечно, дорогого стоит, потому что они видят, слышат, я могу какую-то частичку своего опыта передать мальчишкам, с которыми занимаюсь, это здорово. Для меня большая честь, что я армеец», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.