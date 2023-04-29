Алексей Немов: «ЦСКА имеет великие спортивные традиции. Для меня большая честь, что я армеец»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Алексей Немов Гимнастика

Олимпийский чемпион Алексей Немов объяснил, почему горд представлять ЦСКА.

Сегодня отмечается 100 лет со дня основания спортивного клуба армии.

«Я думаю, что как для всякого нашего брата-спортсмена, не только для болельщиков, это действительно знаковая дата, она бывает раз в жизни. Действительно это клуб, который имеет великие спортивные традиции, очень много спортсменов и тренеров работали для того, чтобы наши спортсмены из ЦСКА были одними из самых лучших в мире.

В принципе, я думаю, что ЦСКА – это бренд, большая семья. Я горжусь, и для меня большая честь быть в этом клубе, быть причастным к тем победам, успехам, в которые вложили и министерство обороны, и все те люди, которые были, есть и будут во все времена.

На самом деле, для меня ЦСКА, наверное, родной дом, потому что я до сих пор прихожу туда, разминаюсь, общаюсь с детьми, иногда провожу мастер-классы, тренировки с детьми.

Это, конечно, дорогого стоит, потому что они видят, слышат, я могу какую-то частичку своего опыта передать мальчишкам, с которыми занимаюсь, это здорово. Для меня большая честь, что я армеец», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

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