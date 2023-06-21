Дина Аверина: «Планируем решать организационные и финансовые вопросы, разбираться в нюансах спортивной индустрии»

Теги сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Гимнастка Дина Аверина планирует развиваться в сфере спортивного менеджмента.

Дина и Арина Аверины получили дипломы МГИМО по программе «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации».

«Мы получили диплом на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента. То есть планируем заниматься решением организационных, административно-хозяйственных и финансовых вопросов, разбираться во всех нюансах спортивной индустрии», – сказала Дина Аверина.

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