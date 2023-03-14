Родионенко о том, что Верняеву сократили дисквалификацию: «Я не сомневаюсь, что его принадлежность к Украине повлияла на решение»

Валентина Родионенко назвала безобразием решение CAS по допинг-делу украинского гимнаста.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации украинскому гимнасту Олегу Верняеву с четырех до двух лет. Спортсмен, в чьей допинг-пробе был обнаружен мельдоний, утверждал, что запрещенное вещество попало к нему в организм через загрязненные продукты питания.

«Считаю решение о сокращении дисквалификации Верняева безобразием. Если он был наказан ошибочно, значит, его нужно оправдать. Что за половинчатое решение такое?

Я не сомневаюсь в том, что его принадлежность к Украине определенным образом повлияла на решение о сокращении наказания. Сейчас на Западе только Россия во всем виновата.

Может, они еще обвинят Россию в том, что Верняев употребил запрещенный препарат?» – заявила Родионенко, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.