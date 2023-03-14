Срок дисквалификации украинского гимнаста Олега Верняева сокращен с 4 до 2 лет. Ранее в его пробе выявили мельдоний

Теги допинг спортивная гимнастика сборная Украины CAS Олег Верняев Гимнастика

CAS сократил срок дисквалификации украинскому гимнасту Олегу Верняеву по делу о допинге.

Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). В августе 2020 года спортсмен сдал положительный тест на мельдоний, а в июле 2021-го был дисквалифицирован на четыре года – сейчас этот срок сокращен до двух.

В ходе разбирательств Верняев утверждал, что источником мельдония были загрязненные продукты питания. CAS решил частично удовлетворить апелляцию гимнаста.

Верняеву 29 лет. Он является олимпийским чемпионом и чемпионом мира по спортивной гимнастике. Из-за дисквалификации он пропустил летние Игры 2021 года в Токио.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lyutyi
Ха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Ну хоть на Олимпиаду в Париже попадёт, если захочет конечно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий