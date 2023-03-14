Срок дисквалификации украинского гимнаста Олега Верняева сокращен с 4 до 2 лет. Ранее в его пробе выявили мельдоний

CAS сократил срок дисквалификации украинскому гимнасту Олегу Верняеву по делу о допинге.

Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). В августе 2020 года спортсмен сдал положительный тест на мельдоний, а в июле 2021-го был дисквалифицирован на четыре года – сейчас этот срок сокращен до двух.

В ходе разбирательств Верняев утверждал, что источником мельдония были загрязненные продукты питания. CAS решил частично удовлетворить апелляцию гимнаста.

Верняеву 29 лет. Он является олимпийским чемпионом и чемпионом мира по спортивной гимнастике. Из-за дисквалификации он пропустил летние Игры 2021 года в Токио.