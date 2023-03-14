Зарипова о том, как Кабаеву впервые показали Винер: «Алиночка была пухленькая, с щечками, Винер сразу пошла в атаку: «Ты кто такая вообще?!»

Венера Зарипова вспомнила, как расплакалась на первой встрече с .

– Вы привели к Винер совсем юную Алину Кабаеву. Как это было?

– Мой папа был чуть ли не лучшим другом Марата Кабаева. Тот играл в «Пахтакоре», а папа был страшным фанатом футбола. Марат сразу говорил: «Если у меня родится дочка, отдам ее в художественную гимнастику, чтобы она была такой, как Венера!»

Ну, так и случилось. Алина начала тренироваться у Эльвиры Ромейко, а они с Ириной Александровной сильно друг друга недолюбливали. В 1988-м, когда после Кубка СССР я решила заканчивать с гимнастикой, папа уговорил взять Алину с собой в зал и показать Винер. Я взяла с нее честное слово не говорить, кто ее тренер, иначе Винер бы сразу нас прогнала.

Алиночка была пухленькая, с щечками, Винер сразу пошла в атаку: «Ты кто такая вообще?!» Алина расплакалась, я ее отвела в раздевалку, успокоила. Вернулись в зал, а Ирина Александровна теперь на меня: «Что за девчонка? Чья-то протеже что ли?» Я в принципе привычна к такому шквалу, спокойно объяснила, что это дочь друга моего папы.

А данные-то у Алины потрясающие, и Винер это уже заметила, – рассказала пятикратная чемпионка СССР по художественной гимнастике.

«Алиночка была пухленькая, Винер сразу пошла в атаку: «Ты кто такая вообще?!» Интервью Венеры Зариповой – легенды гимнастики