Алия Мустафина: «Меня спрашивают иногда, скучаю ли по выступлениям. Отвечаю: нет, не скучаю. Я навыступалась, мне хватит»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала, скучает ли по выступлениям.

– Перед Олимпиадой в Токио был период, когда вы планировали вернуться в спорт. В какой момент точно поняли, что не получится?

– Решение пришло одним днем, когда поняла, что в зале откровенно не складывается. Не получается и все. А поскольку не получается, не сильно хочется продолжать. Уже потом анализировала, что, может быть, нужно было поменять количество тренировок, что-то в подходе.

Но я не жалею. Меня спрашивают иногда, скучаю ли по выступлениям. Отвечаю: нет, не скучаю. Я навыступалась, мне хватит. Мне теперь интереснее, когда выступают ученицы. Так что, когда решение приняла, сказала спасибо и поехала к ребенку. Было куда ехать.

– На базу дочку нельзя было брать?

– Не то что нельзя, просто нереально сложно.

– Как у вас получалось совмещать сначала тренировки и воспитание ребенка, а теперь загруженность работой и воспитание ребенка?

– Мне повезло, что мама не работает, с дочкой сидела. Я скучала, но никогда не переживала, где она, что с ней. Знала, что с мамой, поэтому было спокойно. По сей день так и есть, – сказала Мустафина.