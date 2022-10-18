Нагорный о золоте Олимпиады: «С одной стороны, счастлив, что твоя мечта сбылась, а с другой – теряешь смысл. Сейчас я мечтаю о детях, о большой семье»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о мечтах и целях в спортивной карьере.

«Ты, с одной стороны, счастлив, что твоя мечта сбылась, а с другой стороны, ты теряешь смысл всего того, зачем ты шел к этому. Начиная с самого детства – календариков олимпийских чемпионов, плакатов на стене, мечты когда-то в жизни поехать на соревнования, увидеть их вживую.

Потом, когда ты приезжаешь первый раз на сборы и видишь их, можешь с ними общаться. Потом ты с ними выступаешь, потом с ними на одном пьедестале, потом ты у них выигрываешь вообще. То есть у тебя вообще в голове происходит непонятно что – просто переворот. В той области, в которой ты всегда равнялся на какого-то человека, ты становишься таким же крутым, как и он.

И, с одной стороны, это классно, что у тебя есть такой классный, крутой путь, а с другой стороны, ты понимаешь, что точка финальная наступила. И дальше нужно что-то новое, к чему ты будешь точно так же идти. А просто придумать это – уже тяжело. В это нужно поверить искренне.

И тогда мне говорят в одном интервью «Никита, а сейчас ты о чем мечтаешь?» – я говорю: «Пока что нет [мечты]».

«Ставь себе цель: еще одно олимпийское золото» – я говорю: «Ну, это, конечно, прикольно, если у нас будет возможность принять участие в еще одной Олимпиаде, то, конечно, я поставлю себе эту цель».

Но это же не искренняя мечта, которая была как первое золото – командное золото. И вот эти вот 25 лет (Россия не побеждала в командном олимпийском турнире с 1996 года)... Мне 25 лет – когда мы выиграли, было 24. То есть мне даже не столько лет, сколько не было этого золота.

А сейчас ты уже понимаешь, что с одной стороны, да – это высокая, большая цель. Может быть, даже в какой-то момент станет и мечтой. Но мечта не может просто как цель появиться, она должна родиться от души, она должна настолько жечь тебя изнутри, что ты готов ради нее на многое. Я когда-то мечтал, мечта сбылась и я снова хочу так же мечтать.

Я уверен, что когда-то рано или поздно у меня появится мечта. Сейчас я мечтаю, допустим, о детях, о большой семье. Но я понимаю, что здесь, как и в спорте, не только от тебя все зависит. Но когда это случается – ты становишься олимпийским чемпионом – ты начинаешь себе говорить: да нет, это все от тебя только зависит. Вот здесь то же самое: вроде бы не от тебя зависит, но ты понимаешь, что от тебя», – сказал Нагорный.

Наши парни выиграли золото в гимнастике спустя 25 лет! Нагорный кричал, Далалоян и Белявский плакали, Аблязин не верил счастью