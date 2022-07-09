Нагорный об отстранении россиян: «Спорт немного обесценился. Сегодня вспоминал олимпийский девиз, где добавили слово «вместе», а в итоге получается такая ситуация»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, не опасается ли провокаций в случае допуска россиян к международным соревнованиям.

– Вы уже упомянули международные старты. Насколько мысли о них, о недопуске к соревнованиям, вас тревожат?

– Я такой человек, что стараюсь себя ничем не обнадеживать. Я больше реалист и отталкиваюсь от того, что есть сегодня. Сегодня мне нужно было выступить на Кубке России в многоборье, я за десять дней подготовился, выступил, получилось даже выиграть. Будут другие соревнования – подготовлюсь и выступлю. Многое зависит от их важности.

Насколько мне известно, сейчас идут разбирательства. Не знаю, как они продвигаются, но в том же дзюдо россиян допустили к международным соревнованиям. В бобслее тоже. Это показатель того, что идет процесс и есть возможность, что в следующем году мы вернемся.

Будет Спартакиада. Условия сейчас создаются, чтобы спортсмены были максимально задействованы. Может быть, и я помогу в этой ситуации своими идеями. Я уже не раз говорил о клубной системе.

– Теоретически, если сейчас российских гимнастов допустят к международным стартам, насколько готовы к возможным провокациям?

– Помню, какие были провокации, когда выступали в Швейцарии на чемпионате Европы. Когда нам кричали, что мы какие-то не такие русские. Кидали нам деньги, «купите еды, у вас денег нет!» С трибуны прямо. Здесь вопрос в адекватности людей.

Конечно, сейчас спорт немного обесценился. Сегодня вспоминал девиз олимпийский, где добавили слово «вместе», а в итоге получается такая ситуация. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация.

Я могу сказать за себя и за ребят из команды, что все держатся очень стойко, тренируются и готовятся. Даня (Маринов) показал большой прорыв для нашей сборной. Это важно не только для него, но и для команды. Есть много молодых ребят, которые не могут реализоваться по каким-то причинам. А сейчас посмотрят, что Даня с ними, и будут подтягиваться тоже.

– Слова о завершении карьеры при недопуске к следующим Олимпийским играм не планируете забирать?

– Обсуждали эту историю. Здесь идет речь о том, что я член сборной команды. Не очень хорошо же, что я не нахожусь на сборах. Приезжаю на базу и уезжаю каждый день, выступаю на соревнованиях, еще и выигрываю. Ребята там сидят постоянно. Просто член сборной команды должен на сборах находиться.

А если не будет международных соревнований, то я не вижу смысла занимать место. Есть много молодых ребят. Но не хочу ничего загадывать, – сказал Нагорный.

Никита Нагорный: «Если МОК скажет, что россияне не едут на Олимпиаду-2024, завершу карьеру. Нужно развивать спорт в нашей стране»