Далалоян о санкциях: «Российские спортсмены уже несколько лет находятся в стрессе и под жестким давлением. С этим надо что-то делать»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о санкциях против российского спорта.

«Не могу сказать, что все происходящее убивает во мне мотивацию. Я четко понимаю, ради чего и для чего это все. Российские спортсмены уже несколько лет находятся в стрессе и под жестким давлением. И отношение со стороны Международного олимпийского комитета, и ограничения, и санкции, и лишение флага, и лишение гимна.

На самом деле, это все скверно. С этим надо что-то делать. Да, сейчас сложное время, но когда-то это все должно закончиться, а российские спортсмены снова должны выходить на соревнования с флагом и гимном, быть наравне с остальными.

Мотивацию это не убивает, я люблю всем сердцем то, что я делаю. Люблю спорт, люблю конкуренцию. Это все внутри меня. Трудности, наоборот, закаляют, придают еще больше спортивного азарта. Это не просто слова», – отметил Далалоян.