Болгарская гимнастка Калейн об отстранении сборной России: «Это нечестно, они не имеют отношения к ситуации, но платят за нее свою цену»

Болгарская художественная гимнастка считает несправедливым отстранение сборной России.

Сегодня Боряна Калейн взяла серебро в многоборье на чемпионате Европы в Тель-Авиве. Турнир проходит без участия россиянок.

– Общались с российскими гимнастками в последнее время, перед этим чемпионатом Европы?

– Да, общалась, говорили о том, что они не могут поехать на соревнования.

Они работали для этого всю свою жизнь, и не они начали то, что привело к отстранению российских спортсменов от соревнований. Поэтому, я считаю, по отношению к спортсменам и тренерам это нечестно, они не имеют отношения к ситуации, но платят за нее свою цену, – сказала Калейн.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Атаманова победила в личном многоборье, Калейн – 2-я, Николова – 3-я