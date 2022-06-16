Дина и Арина Аверины зимой проведут мастер-классы в Мексике

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины в декабре этого года проведут мастер-классы в Мексике.

Также сестры проведут 15 мастер-классов в регионах России.

«Нас пригласили в Мексику, и в декабре дадим там мастер-классы», – сообщила Арина Аверина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).    «Для продвижения бренда мы планируем провести 15 мастер-классов в разных регионах России. Раньше на это не было времени, успевали только пообщаться с ребятишками в Москве и Питере.

Ближайшие мастер-классы пройдут в Москве и Пензе», – добавила Дина Аверина.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные