Дина и Арина Аверины зимой проведут мастер-классы в Мексике

Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины в декабре этого года проведут мастер-классы в Мексике.

Также сестры проведут 15 мастер-классов в регионах России.

«Нас пригласили в Мексику, и в декабре дадим там мастер-классы», – сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Для продвижения бренда мы планируем провести 15 мастер-классов в разных регионах России. Раньше на это не было времени, успевали только пообщаться с ребятишками в Москве и Питере.

Ближайшие мастер-классы пройдут в Москве и Пензе», – добавила .